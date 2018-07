Die Absatzkrise in Europa beschert dem US-Autohersteller Ford in diesem Jahr in der Region einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro. Neben der bereits bekannten Schließung des Standortes Genk in Belgien werde das Unternehmen zwei kleinere Werke in Großbritannien abwickeln, teilte der Konzern mit.

Von den Schließungen sind 4.300 Mitarbeiter in Belgien und 1.400 in Großbritannien betroffen. Die Produktionskapazität in Europa werde um 355.000 Fahrzeuge verringert – eine Kürzung um 18 Prozent. Börsenanleger reagierten positiv auf die Meldung, der Ford-Aktienkurs legte vorbörslich zu.

"Die Probleme der Automobilindustrie in Europa sind mittlerweile nicht mehr nur konjunkturbedingt, sondern struktureller Natur und erfordern daher entschlossenes Handeln", sagte Ford-Europa-Chef Stephen Odell. Durch die Einschnitte will Ford erreichen, in Europa bis 2015 wieder profitabel zu sein. Als langfristiges Ziel gab Odell eine Umsatzrendite von sechs bis acht Prozent aus.

Erheblicher Verkaufsrückgang in Südeuropa

Im Konzern werde der Vorsteuergewinn trotz der hohen Verluste in Europa im dritten Quartal besser ausfallen als im Zeitraum April bis Juni. Für das Gesamtjahr prognostiziert der Konzern, der am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlichen will, eine "soliden" Vorsteuergewinn und einen positiven Barmittelzufluss im Automobilgeschäft.

Ford steht wie andere Autohersteller wegen des erheblichen Verkaufsrückgangs in den Krisenländern in Südeuropa unter Druck. Die GM-Tochter Opel und Peugeot verhandeln über eine Allianz, um ihr angeschlagenes Europageschäft gemeinschaftlich zu sanieren.

Ein führender Gewerkschafter sagte, Ford wolle die Produktion des Transporters Transit aus Southampton in die Türkei verlagern. Als Folge solle das Presswerk in Dagenham außer Dienst gestellt werden, das Southampton mit Teilen versorgt.

In Genk baut Ford den Mondeo, die Produktion dort soll bis 2014 auslaufen. Die nächste Generation des Mittelklassemodells will Ford im spanischen Valencia bauen. Darüber wird mit den Gewerkschaften verhandelt.