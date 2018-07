Griechenland im Oktober 2012: Die Rettung des Landes scheint einfach nicht zu gelingen. Im Haushalt klafft noch immer eine Lücke – trotz der milliardenschweren Kredite aus dem Ausland. Die Wirtschaft schrumpft im sechsten Jahr in Folge. Mittlerweile liegt die Wirtschaftsleistung des Landes auf dem Niveau des Jahres 2001. Das Land wurde also um ein Jahrzehnt zurück geworfen, rund ein Fünftel des Wohlstandes ging verloren. Jeder Vierte ist mittlerweile arbeitslos, unter Jugendlichen ist es sogar jeder Zweite.

Angesichts dieser Zahlen ist es fast schon ein Wunder, dass die politische Lage im Land noch so ruhig ist und die letzten Wahlen eine Mehrheit für einen Verbleib im Euro-Raum bedeuteten.

Die Zahlen täuschen aber auch über eine andere, wichtigere Wahrheit hinweg: Griechenland macht große Fortschritte. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt nur noch bei drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Lässt man die Zinszahlungen außer Betracht, decken die staatlichen Einnahmen schon fast die öffentlichen Ausgaben. Das bedeutet noch lange nicht, dass der griechische Haushalt gesund ist. Aber es ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin. Auch die Abhängigkeit des griechischen Bankensystems von billigen Krediten der EZB scheint sich vorerst zu stabilisieren – wenngleich auf hohem Niveau. In den letzten Monaten musste kein frisches Geld fließen.

Daniel Gros ist Director des Centre for European Policy Studies (CEPS), einer europäischen Denkfabrik in Brüssel.

Lange Zeit lastete auf Griechenland ein hohes Leistungsbilanzdefizit. Ein gewaltiges Problem. Denn ein Land, das solche hohen Defizite aufweist, ist ständig auf frisches Kapital aus dem Ausland angewiesen. Weil aber die privaten Investoren zuletzt nicht mehr bereit waren, Griechenland neue Kredite zu geben, mussten die Staaten mit Hilfskrediten einspringen – und zwar auch dann, wenn die öffentlichen Haushalte ausgeglichen wären.

Die gute Nachricht lautet nun, dass das Leistungsbilanzdefizit Griechenlands schrumpft. Der Schuldenschnitt vom März hat dazu geführt, dass Zinszahlungen in Milliardenhöhe entfallen, was die Leistungsbilanz entlastet hat. Der Konsum und die Investitionen im Land sind gesunken und werden wohl weiter sinken. Das alles führt dazu, dass die Außenbilanz des Landes sich verbessert, das Land also weniger auf Kredite aus dem Ausland angewiesen sein wird.

Doch wie gehen die positiven Entwicklungen mit den immer neuen Meldungen über die Löcher im griechischen Haushalt zusammen? Die Antwort ist einfacher als sie vielen erscheint: Die Helfer müssen Griechenland derzeit noch mehr Geld leihen, damit das Land die Zinsen für Kredite bedienen kann, die ihm von den Helfern gewährt wurden. Allein die Europäische Zentralbank besitzt mehr als 50 Milliarden Euro an griechischen Staatsanleihen, die bald fällig werden. Ein erheblicher Teil des zweiten Hilfspaketes wird dazu gebraucht diese Papiere zu prolongieren. Kurz gesagt zahlt der Rettungsfonds EFSF die EZB aus. Die öffentlichen Geldgeber kassieren selbst die Zinsen, die der griechische Staat an sie bezahlen muss.

Insgesamt stabilisiert sich das Land aber, wenngleich auf sehr tiefem Niveau. Griechenland braucht nur noch wenig öffentliches Geld, ein Staatsbankrott ist nicht in Sicht. Die wenigen privaten Gläubiger haben ihre Forderungen bereits gedanklich abgeschrieben. Möglicherweise werden sie sogar positiv überrascht, falls die Rezession schneller endet als angenommen. Sollte sich die Wirtschaftsleistung bald stabilisieren, dürfte auch die Bevölkerung weiterhin im Euro verbleiben wollen.

Das alles heißt nicht, dass Griechenland über den Berg ist. Die Leidenszeit ist noch nicht vorbei. Wenn das Land außerdem nicht aus der eigenen Krise lernt, grundlegende Reformen anpackt und seine Verwaltung umbaut, wird die Arbeitslosigkeit hoch bleiben. Griechenland würde dauerhaft verarmen.

Ein akuter Gefahrenherd für den Euro ist das Land aber nicht mehr.