Riesige Öl- und Gasvorkommen vor den griechischen Küsten könnten langfristig das Krisenland in ein " Norwegen des Mittelmeeres" verwandeln. Griechenland verfüge "nach konservativen Schätzungen" über Öl- und Gasvorkommen im Wert von 300 Milliarden Euro, heißt es aus der Umgebung von Ministerpräsident Antonis Samaras.

Andere Schätzungen sind sogar noch optimistischer. Eine Studie der Geologen Antonis Foscolos, Elias Konofagos und Nikos Lygeros veranschlagt, dass der griechische Staat über die nächsten 25 Jahre mit der Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen umgerechnet rund 465 Milliarden Euro einnehmen könnte.

Der Wert der Rohstoffvorkommen entspricht damit fast den aktuellen Staatsschulden des kriselnden Euro-Mitglieds. Sie betragen in diesem Jahr rund 315 Milliarden Euro . Würde Griechenland die Reserven erschließen, könnte es unter anderem durch die Vergabe von Bohrlizenzen und Steuereinnahmen einen Teil der Schulden tilgen.

Die griechische Regierung forciert daher jetzt die Suche nach Öl und Erdgas. Noch vor Jahresende wird die norwegische Firma Petroleum Geo-Services im Auftrag der Athener Regierung mit seismischen Untersuchungen in griechischen Hoheitsgewässern beginnen. Gestützt auf diese Erkundungen, könnte die Regierung etwa Mitte 2014 erste Konzessionen zur Öl- und Gasexploration vergeben, sagt Energieminister Evangelos Livieratos.

Schon seit Anfang der achtziger Jahre wird in der nördlichen Ägäis vor der Hafenstadt Kavala Öl gefördert. Es deckt aber nur etwa fünf Prozent des griechischen Bedarfs. Inzwischen machen der gestiegene Ölpreis und neue Fördertechniken auch die Ausbeutung solcher Ölfelder lukrativ, die früher als uninteressant galten.

Milliarden für die Staatskasse

Bereits Ende dieses Jahres will die Regierung außerdem Lizenzen in Nordgriechenland, nahe der Stadt Ioannina, im Golf von Patras sowie vor der westgriechischen Hafenstadt Katakolon anbieten. Diese Gebiete sind bereits seismisch erforscht. Hier werden etwa 300 Millionen Fass Erdöl vermutet. Ihr Wert liegt aktuell bei rund 30 Milliarden Dollar. Davon könnte die Hälfte in die Staatskasse fließen, rechnet Giannis Maniatis vor. Der frühere Staatssekretär im Energieministerium gilt als einer der besten Kenner der Materie.

Wie viel Öl und Gas Griechenland wirklich besitzt, sollen die am Jahresende beginnenden Untersuchungen eines norwegischen Forschungsschiffes zeigen. "Ich erwarte, dass wir im Herbst 2013 ein erstes Bild haben werden", sagt Maniatis. Als besonders vielversprechend gelten die Seegebiete im ionischen Meer und südlich der Insel Kreta . Maniatis schätzt, dass die dort vermuteten Vorkommen dem griechischen Staat in den nächsten 20 bis 30 Jahren Einnahmen von etwa 150 Milliarden Dollar bringen könnten.