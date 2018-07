Bislang erhielt Griechenland zweimal finanzielle Unterstützung, erstmals im Mai 2010. Damals war endgültig klar, dass die Regierung in Athen ihre Finanzprobleme nicht mehr allein in den Griff bekommt. Das Land konnte sich an den internationalen Finanzmärkten kein Geld mehr leihen und war vom Staatsbankrott bedroht.

Europäische Union (EU), Europäische Zentralbank (EZB) und der Internationale Währungsfonds (IWF) sprangen ein und gewährten Griechenland Notkredite in Höhe von 110 Milliarden Euro für die kommenden drei Jahre. Der IWF übernahm davon bis zu 30 Milliarden Euro, Deutschlands Anteil betrug 22,4 Milliarden Euro.

Im Gegenzug sagte Athen ein Spar- und Reformprogramm zu. Die Umsetzung sollte regelmäßig und streng kontrolliert werden. Dabei wurde immer wieder festgestellt, dass Griechenland hinter dem Soll liegt.