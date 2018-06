Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Athen haben die internationalen Geldgeber Griechenland ein Ultimatum gesetzt. Die Euro-Gruppe und der Internationale Währungsfonds ( IWF ) forderten die Regierung in Athen auf, bis zum EU-Gipfel am 18. Oktober alle noch offenen Punkte abzuarbeiten, die als Voraussetzung für eine Auszahlung der nächsten Hilfsgelder verabredet wurden.

"Es gibt Fortschritte vor Ort, aber es muss noch mehr getan werden, und zwar an allen Fronten", sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Christine Lagarde. "Handeln heißt handeln – nicht reden", fügte die Französin hinzu.

Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker sagte, bis zum 18. Oktober müssten in Athen bereits vor einem halben Jahr zugesagte Reformen und Sparmaßnahmen umgesetzt werden. Er kündigte Beschlüsse zu Griechenland für die "kommenden Wochen" an.

Griechische Hacker greifen Regierungsseiten an

Auch Merkel mahnte eine Umsetzung der zugesagten Reformen an, zollte dem von der Staatspleite bedrohten Euro-Partner aber auch Anerkennung. Es gebe Länder, die im Augenblick unglaublich viel leisteten , sagte die CDU-Chefin auf einer Parteikonferenz in Düsseldorf . "Jetzt müssen wir den richtigen Ton finden, um anderen Mut zu machen, dass sie ihre Dinge schaffen. Denn wir gehören zusammen", erklärte Merkel.

Griechenland braucht spätestens im November weitere 31,5 Milliarden Euro aus dem zweiten Rettungsprogramm, um nicht bankrott zu gehen. Laut Juncker gab es in den letzten Wochen und Tagen "substanzielle Fortschritte". Dennoch haben die internationalen Schuldenkontrolleure bislang noch nicht bescheinigt, dass Griechenland seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Die Troika aus Vertretern von EU , IWF und Europäischer Zentralbank wurde aufgerufen, ihren Abschlussbericht "so schnell wie möglich" vorzulegen, sagte Juncker.

In Griechenland haben Gewerkschaften und Parteien vom linken und rechten Rand des politischen Spektrums Proteste zu Merkels Besuch angekündigt . Die Kanzlerin war in Medien wiederholt unvorteilhaft porträtiert und in Nazi-Uniform abgebildet worden.

Linke-Chef Bernd Riexinger verteidigte die Proteste in Athen gegen die Kanzlerin. " Merkels Besuch verschärft die Konflikte, weil sie keine Alternative zu ihrer gescheiterten Politik mitbringt", sagte Riexinger. Der Parteivorsitzende und Gewerkschafter will auf einer Protestkundgebung gegen die Politik Merkels in Athen als Redner auftreten. "Ich nehme an der Demonstration teil, um ein Signal für gewaltfreien Widerstand gegen eine falsche Politik zu setzen", sagte er.