Die Euro-Schuldenkrise ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) eine der größten Gefahren für die Stabilität des weltweiten Finanzsystems. Die Regierungen in der Euro-Zone müssten ihre finanziellen wie fiskalpolitischen Beziehungen vertiefen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, heißt es in einem Bericht anlässlich des IWF-Jahrestreffens in Japan .

"Obwohl die Politik schon viele wichtige Schritte unternommen hat, bleibt die Agenda bedenklich unvollständig." Zwar habe die Euro-Zone wichtige Gegenmaßnahmen eingeleitet, zuletzt im September die Europäische Zentralbank (EZB) mit der Ankündigung, unter bestimmten Bedingungen Staatsanleihen zu kaufen . Doch das zögerliche Vorgehen der Regierungen verunsichere die Investoren. Allein aus Spanien hätten Anleger bis zum vergangenen Juni binnen eines Jahres fast 300 Milliarden Euro abgezogen und aus Italien mehr als 230 Milliarden. Das Geld flösse in stabilere europäische Länder.

Dadurch könnte eine Kreditklemme entstehen, das heißt die Banken haben zu wenig Risikokapital, um Kredite in großem Maße zu vergeben. Ohne schnell greifende zusätzliche Maßnahmen könnte das verfügbare Guthaben der Banken um 2,2 bis 3,5 Billionen Euro schrumpfen. Die Kreditvergabe in den Krisenländern könnte dadurch bis Ende 2013 um 18 Prozent sinken und dort Einbrüche der Konjunktur auslösen – mit Risiken für das Weltfinanzsystem und das globale Wachstum.

Roadmap für eine Bankenunion

Die Euro-Länder müssten sich zu einer klaren Roadmap für eine Bankenunion und Fiskal-Integration verpflichten, um das Vertrauen wiederherzustellen und die Kapitalflucht umzukehren, sagte der Leiter der IWF-Geldmarktabteilung, José Vinals.

Die Bankenunion sei von fundamentaler Bedeutung, "um die schädliche Verbindung zwischen Staaten und inländischen Banken zu brechen", sagte Vinals. Er fordert die Regierungen der Euro-Zone auf, eine wachstumsfördernde Politik zu betreiben und die Säuberung des Bankensektors abzuschließen. Die EZB solle den Banken weiterhin ausreichend Geldmittel zur Verfügung stellen.

Bundesregierung fühlt sich unfair behandelt

Die Bundesregierung fordert als Reaktion auf den Bericht eine Gleichbehandlung bei der Beurteilung der weltweiten Konjunkturrisiken. Es könne nicht immer nur über Europa und die Euro-Zone geredet werden. Es gebe auch andere Problemregionen mit Abwärtsrisiken wie Japan, die USA sowie die aufstrebenden Schwellenländer, hieß es aus Regierungskreisen. Es gehe um ein faires und ausgeglichenes Bild.



Europa habe bereits umfangreiche Reformen begonnen. So stehe der dauerhafte Rettungsschirm ESM bereit. Zusammen mit noch nicht verplanten Hilfen des Vorgänger-Fonds EFSF gebe es damit Notkredite für angeschlagene Euro-Länder von bis zu 700 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble werde bei dem IWF- und Weltbank-Treffen in Tokio auch die Umsetzung des Fiskalpaktes für mehr Haushaltsdisziplin sowie die angestrebte Bankenunion und europäische Bankenaufsicht erläutern, heißt es aus den Kreisen weiter.