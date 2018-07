Siemens streicht 1.100 Stellen in seiner Energiesparte in Deutschland. Betroffen seien die Standorte Erlangen , Offenbach , Duisburg , Mülheim an der Ruhr und Berlin , sagte ein Unternehmenssprecher. Der Stellenabbau soll bis Oktober 2013 abgeschlossen sein und wenn möglich ohne Kündigungen erfolgen. "Wir wollen das sozialverträglich machen. Wir suchen freiwillige Lösungen."

Siemens-Chef Peter Löscher will konzernweit in den nächsten zwei Jahren sechs Milliarden Euro einsparen , um das Unternehmen wieder so profitabel zu machen wie die Konkurrenten. Dazu soll die Energiesparte gut die Hälfte beitragen. Handlungsbedarf bestehe vor allem im Geschäft mit fossilen Kraftwerken und im Öl- und Gasgeschäft, sagte der Sprecher.

Das Geschäft mit Dampfturbinen für Kohlekraftwerke in Europa und den USA sei praktisch zum Erliegen gekommen. Die Hauptkunden in Indien und China würden über Lizenzen und Partnerschaften beliefert, nicht aus Deutschland.

Probleme durch Iran-Sanktionen

Außerdem reduziere Siemens sein Geschäft mit konventioneller Technik für Atomkraftwerke, sagte der Sprecher. Ein weiteres Problem des Unternehmens: Wegen der EU-Sanktionen gegen den Iran ist das Öl- und Gasgeschäft in dem Land weggebrochen. Abschreibungen beim finnischen Atomkraftwerk Olkiluoto und im Iran hatten im vergangenen Jahr eine halbe Milliarde Euro gekostet.

Insgesamt will Siemens nach Berechnungen der IG Metall in Deutschland in den nächsten zwei Jahren rund 5.100 Arbeitsplätze streichen. Weitere 1.400 Stellen sollten ausgelagert oder durch Verkauf an andere Firmen übertragen werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind durch einen unbefristeten Vertrag eigentlich ausgeschlossen – es sei denn, Betriebsrat und IG Metall stimmen zu. Siemens hatte die Mitarbeiterzahl im Kerngeschäft in Deutschland im vergangenen Jahr um 3.000 auf 119.000 erhöht.