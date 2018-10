Die Bundesbank will in den kommenden Jahren größere Teile der im Ausland lagernden Goldreserven nach Deutschland holen. Bis 2020 solle die Hälfte der Goldreserven in Deutschland lagern, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele . Dazu hole die Bundesbank 19 Prozent der deutschen Goldbestände aus dem Ausland nach Frankfurt. Bislang lagern in Deutschland 31 Prozent der Goldreserven.

Insgesamt sollen 674 Tonnen Gold aus den USA und Frankreich mit einem Gesamtwert von 27 Milliarden Euro nach Deutschland verlagert werden, sagte Thiele. Der bislang von der französischen Nationalbank gelagerte Goldbestand im Umfang von 374 Tonnen werde damit vollständig aufgelöst. In New York verblieben künftig noch 37 Prozent des deutschen Goldes statt bisher 45 Prozent. Die bei der Bank of England lagernden Goldreserven im Umfang von 13 Prozent blieben unverändert.

Mit dem Schritt reagiert die Bundesbank auf öffentlichen Druck: Im Herbst wurde die Sicherheit des deutschen Goldes im Ausland infrage gestellt . Der Bundesrechnungshof hatte "angesichts des hohen Werts der bei ausländischen Notenbanken gelagerten Goldbestände und der Tatsache, dass diese noch nie aufgenommen wurden" regelmäßige Stichproben gefordert. Mancher Politiker meint, die Bundesbank hätte die Kontrolle über die Bestände aus der Hand gegeben.

Bundesbank will Vertrauen schaffen

"Wir wollen weiter Vertrauen schaffen", sagte Bundesbank-Vorstand Thiele. Sein Haus verfolge ein neues Lagerstellenkonzept, das sich an den beiden wichtigsten Funktionen der Goldbestände orientiere: Der "Vertrauensbildung im Inland" und der "Möglichkeit, binnen kürzester Zeit Gold in Fremdwährungen an Goldhandelsplätzen im Ausland tauschen zu können". Die Goldreserven der Bundesrepublik belaufen sich nach Angaben der Bundesbank derzeit auf insgesamt 137,51 Milliarden Euro.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Deutschland nach Angaben der Bundesbank Teile seiner Goldreserven aus dem Ausland zurückgeholt. Seit dem Jahr 2000 seien 900 Tonnen Gold von der Bank of England zurück nach Deutschland geholt worden. Deutschland hat nach den USA weltweit die größten Goldreserven.

Sparen wird die Bundesbank durch die Verlagerung des Goldes nicht: Die Lagerung in Paris und New York ist kostenlos, die Bank of England verlangt 500.000 bis 550.000 Euro Gebühr pro Jahr. Thiele sagte, der Beschluss sei "in keinster Weise Ausdruck von Zweifeln an der Verlässlichkeit" der Partnernotenbanken. "Unser Gold lagert nur bei Notenbanken mit höchster Reputation und zweifelsfreier Identität."