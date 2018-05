Bundestagsabgeordnete der schwarz-gelben Koalition setzen sich dafür ein, dass Schiefergas in Deutschland durch ein umstrittenes Verfahren gefördert wird. Die Fraktionen von Union und FDP forderten Umweltminister Peter Altmaier und Wirtschaftsminister Philipp Rösler dazu auf, noch im Februar einen Gesetzesvorschlag für eine bundesweite Regelung der Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten vorzulegen.

Die sogenannte Schiefergaswende in den USA mit stark gesunkenen Energiepreisen entfaltet Druck, auch in Deutschland neue Fördertechniken wie das Fracking grundsätzlich zuzulassen. Bisher fehlt den Ländern eine klare Handhabe hierzu.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den CDU- und FDP-Politikern, hatte den beiden Ministern am 1. Februar deutliche Forderungen übermittelt. Ihr Credo: Ja zum Fracking , aber unter Auflagen. Es soll bei jeder neuen Bohrung eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung geben, zudem müsse klar geregelt werden, was mit möglichen giftigen Rückflüssen passiert. Bohrungen in Wasserschutzgebieten sollen grundsätzlich verboten sein.

Bürgerinitiativen gegen Fracking

Das Umweltbundesamt (UBA) hatte sich 2012 in einer umfassenden Studie skeptisch gezeigt und auf Risiken im dicht besiedelten Deutschland verwiesen. Doch die Vorkommen im Gestein werden als so groß eingeschätzt, dass Deutschland damit 13 Jahre lang seinen Gasbedarf decken könnte. Allerdings sind 14 Prozent der Fläche in Deutschland laut UBA als Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen, so dass die Förderung nur eingeschränkt möglich sein könnte.

Wegen großer Bedenken haben sich besonders in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Bürgerinitiativen gegen Fracking gebildet. Sie fürchten eine Verseuchung des Trinkwassers mit giftigen Chemikalien. Auch Hessen , Thüringen , Sachsen-Anhalt oder Baden-Württemberg könnten als Fördergebiete infrage kommen. Die Bundesländer forderten die Bundesregierung auf, bis zur Klärung aller Risiken den Einsatz umweltgefährdender Stoffe zu verbieten.

fracking Fracking Alles begann mit dem perfekten Knick im Bohrgestänge. Zur Jahrtausendwende entwickelten Ingenieure in den USA ein Verfahren, mit dem Trägergestein in Tiefen bis zu 10.000 Meter nicht nur senkrecht erreicht, sondern auch horizontal durchbohrt und erschlossen werden kann. In den Sedimenten, meist Schiefer, lagert Gas. Um es zu fördern, kommt die umstrittene Fracking-Technik zum Einsatz. Verfahren Der Name leitet sich vom englischen to fracture ab – aufbrechen. Unter hohem Druck werden Wasser, Sand und kleine Mengen an Chemikalien in das Gestein gepresst, um es aufzubrechen. Das Gas kann entweichen. Allerdings kann niemand garantieren, dass dies ausschließlich kontrolliert geschieht. Das Umweltbundesamt (UBA) hat in einer Studie zum Fracking die größten Risiken aufgelistet. Die teils hoch giftigen Chemikalien, die in den Boden gepumpt werden, könnten das Trinkwasser verseuchen. Kenner der Szene gehen davon aus, dass US-Firmen Salzsäure, Benzol und andere krebserregende Stoffe einsetzen. Befürworter Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) widerspricht dem Fracking-kritischen UBA. Umweltverträgliches Fracking sei möglich. Oberflächennahes Trinkwasser stehe mit dem Tiefengestein "meist nicht in Verbindung". Unstrittig ist, dass die Fracking-Förderung extrem flächenintensiv ist. Der Schiefer muss immer wieder an neuen Stellen "angezapft" werden. Im Schnitt sind sechs Bohrungen pro Quadratkilometer nötig. Ganzen Landstrichen drohe damit die Zerstörung, sagen Kritiker.

Bei der neuen Fördertechnik wird mit hohem Druck unter Einsatz von Wasser, Sand und Chemikalien das Gestein so aufgebrochen, dass das Gas nach oben entweichen kann. Fracking an sich gibt es schon seit vielen Jahren, neu ist aber die Erschließung unkonventioneller Schiefergasvorkommen mit Horizontalbohrungen.

In Deutschland erwägen unter anderen ExxonMobil und BASF , Fracking zu nutzen. BASF-Vorstand Harald Schwager sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung : "Wir würden gerne in die Forschung einsteigen, um überhaupt herauszufinden, ob es möglich ist, hier wirtschaftlich, sozial akzeptiert und umweltverträglich Schiefergas zu fördern."

Fracking ermöglicht Reindustrialisierung in den USA

CDU und FDP wollen ein entsprechendes Gesetz noch vor der Bundestagswahl am 22. September verabschieden. SPD , Linke und Grüne sehen das kritisch und könnten einen Entwurf über den Bundesrat blockieren. Auch aus Bayern kommt Widerstand.

Deutsche Debatte Deutsche Debatte: Industrie wirbt dafür Für Ulrich Grillo ist die Sache klar: Die Förderung von Fracking-Gas müsste auch in Deutschland »ergebnisoffen« geprüft werden, sagt der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Bürger wehren sich Wie viel Schiefergas in Deutschland förderbar ist, weiß niemand genau. Probebohrungen, die darüber Aufschluss geben würden, scheiterten bisher weitgehend am Widerstand in der Bevölkerung. Auch bei den Grünen, den Linken und in der SPD wird vor den möglichen Umweltfolgen des Frackings gewarnt. Faktenlage Die Fachleute sind uneins. Das Umweltbundesamt beklagt, dass »viele und grundlegende Informationen noch fehlen«. Dagegen hält eine Gruppe unabhängiger Wissenschaftler in einer von ExxonMobil beauftragten Studie die Schiefergasförderung für eine »grundsätzlich denkbare Option«. Aber auch sie warnen vor »erheblichen Umweltrisiken«. Deshalb solle es vorerst nur Erkundungsbohrungen und einzelne Demonstrationsvorhaben geben. Klar ist: Wenn überhaupt, würde Fracking in Deutschland nur unter strengen Auflagen erlaubt. Ob sich die Gasförderung dann überhaupt lohnt, ist nicht ausgemacht.

Der FDP-Umweltpolitiker Michael Kauch sagte dagegen im Spiegel : "Wir können uns kein ideologisches Verbot leisten, weil Fracking Teil der Energieversorgung sein kann."

In den USA wird Schiefergas bereits in großem Stil gefördert , die Gaspreise sind dort auf ein Drittel des deutschen Niveaus gefallen. US-Botschafter Philipp Murphy pries die Fördermethode: "Die Schiefergasrevolution in den Vereinigten Staaten kann das Bruttoinlandsprodukt bis 2020 um zusätzliche zwei bis drei Prozent wachsen lassen."

Die niedrigen Energiepreise hätten zu einer Reindustrialisierung geführt, da Hunderte Milliarden Dollar in der Chemie-, Stahl-, Aluminium-, Reifen- und Kunststoffindustrie investiert würden. Deutsche Industrieverbände werben stark dafür, die Förderung aufzunehmen, um den Anschluss an das Geschäft nicht zu verpassen.