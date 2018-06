Nach langer Debatte soll es in Deutschland eine gesetzliche Regelung für das sogenannte Fracking geben, also die Gas- und Ölförderung aus tiefen Gesteinsschichten. Darauf haben sich Umweltminister Peter Altmaier ( CDU ) und Wirtschaftsminister Philipp Rösler ( FDP ) geeinigt. Der Verordnungsentwurf sieht ein generelles Verbot für das Verfahren in Wasserschutzgebieten vor, außerdem Umweltverträglichkeitsprüfungen. Dafür soll das Wasserhaushaltsgesetz geändert werden.

Altmaier hatte immer wieder gesagt, er sehe in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland nur begrenzte Chancen für das Fracking. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich skeptisch. "Für mich ist das Wichtigste: Es dürfen keine Gefahren für die Menschen und die Umwelt davon ausgehen", sagte sie. Es ist unklar, ob SPD und Grüne das Vorhaben im Bundesrat billigen werden. Die Linke fordert ein generelles Verbot in Deutschland.

Bei der neuen Fördertechnik wird mit hohem Druck unter Einsatz von Wasser, Sand und Chemikalien Gestein so aufgebrochen, dass das Gas daraus entweichen kann. Kritiker bemängeln unter anderem den Einsatz von Chemikalien: Sie sehen eine Gefahr für das Trinkwasser. Der Bundesrat hatte gefordert, den Einsatz umweltgefährdender Substanzen beim Fracking solange komplett zu verbieten, bis die Risiken restlos geklärt sind.

fracking Fracking Alles begann mit dem perfekten Knick im Bohrgestänge. Zur Jahrtausendwende entwickelten Ingenieure in den USA ein Verfahren, mit dem Trägergestein in Tiefen bis zu 10.000 Meter nicht nur senkrecht erreicht, sondern auch horizontal durchbohrt und erschlossen werden kann. In den Sedimenten, meist Schiefer, lagert Gas. Um es zu fördern, kommt die umstrittene Fracking-Technik zum Einsatz. Verfahren Der Name leitet sich vom englischen to fracture ab – aufbrechen. Unter hohem Druck werden Wasser, Sand und kleine Mengen an Chemikalien in das Gestein gepresst, um es aufzubrechen. Das Gas kann entweichen. Allerdings kann niemand garantieren, dass dies ausschließlich kontrolliert geschieht. Das Umweltbundesamt (UBA) hat in einer Studie zum Fracking die größten Risiken aufgelistet. Die teils hoch giftigen Chemikalien, die in den Boden gepumpt werden, könnten das Trinkwasser verseuchen. Kenner der Szene gehen davon aus, dass US-Firmen Salzsäure, Benzol und andere krebserregende Stoffe einsetzen. Befürworter Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) widerspricht dem Fracking-kritischen UBA. Umweltverträgliches Fracking sei möglich. Oberflächennahes Trinkwasser stehe mit dem Tiefengestein "meist nicht in Verbindung". Unstrittig ist, dass die Fracking-Förderung extrem flächenintensiv ist. Der Schiefer muss immer wieder an neuen Stellen "angezapft" werden. Im Schnitt sind sechs Bohrungen pro Quadratkilometer nötig. Ganzen Landstrichen drohe damit die Zerstörung, sagen Kritiker.

In Deutschland finden sich schwer zugängliche Schiefergasvorkommen in verschiedenen Regionen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen . Nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) lagern dort bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter Gas. Damit könnte Deutschland über ein Jahrzehnt seinen Gas-Bedarf decken.

Deutsche Debatte Deutsche Debatte: Industrie wirbt dafür Für Ulrich Grillo ist die Sache klar: Die Förderung von Fracking-Gas müsste auch in Deutschland »ergebnisoffen« geprüft werden, sagt der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Bürger wehren sich Wie viel Schiefergas in Deutschland förderbar ist, weiß niemand genau. Probebohrungen, die darüber Aufschluss geben würden, scheiterten bisher weitgehend am Widerstand in der Bevölkerung. Auch bei den Grünen, den Linken und in der SPD wird vor den möglichen Umweltfolgen des Frackings gewarnt. Faktenlage Die Fachleute sind uneins. Das Umweltbundesamt beklagt, dass »viele und grundlegende Informationen noch fehlen«. Dagegen hält eine Gruppe unabhängiger Wissenschaftler in einer von ExxonMobil beauftragten Studie die Schiefergasförderung für eine »grundsätzlich denkbare Option«. Aber auch sie warnen vor »erheblichen Umweltrisiken«. Deshalb solle es vorerst nur Erkundungsbohrungen und einzelne Demonstrationsvorhaben geben. Klar ist: Wenn überhaupt, würde Fracking in Deutschland nur unter strengen Auflagen erlaubt. Ob sich die Gasförderung dann überhaupt lohnt, ist nicht ausgemacht.

Interesse am Fracking-Geschäft in Deutschland hat unter anderem der US-Konzern ExxonMobil angemeldet. In den USA hat das Gas-Fracking die Energiepreise zum Teil stark sinken lassen. Wegen der in Deutschland geplanten Restriktionen ist ein Boom wie in den USA nach Aussage von Umweltminister Altmaier aber unwahrscheinlich.