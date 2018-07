Die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G 20) wird sich frühestens im September konkrete Ziele zum Schuldenabbau geben. Zwar seien sich die Staaten einig, dass es mittelfristig einen Zeitplan zur Verringerung der jeweiligen Schuldenlast geben müsse, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn . Die konkrete Entscheidung darüber werde jedoch nicht bei dem G-20-Treffen an diesem Wochenende in Moskau fallen, sondern frühestens beim kommenden Treffen in St. Petersburg im September.

Rehn warnte zugleich davor, das Ziel aus den Augen zu verlieren, dass jedes Land auf G-20-Ebene seine Neuverschuldung senken müsse. So verwies er darauf, dass die Verschuldung in der EU durchschnittlich bei etwa 90 Prozent der Wirtschaftsleistung liege, während in Japan die Schuldlast auf über 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angestiegen sei. In den USA beträgt die Quote 73 Prozent. "Wir können es uns wirklich nicht leisten, uns von dem mittelfristigen Fiskalziel wieder zu entfernen."

Die G-20-Staaten hatten im vergangenen Jahr in Mexiko beschlossen, sich ehrgeizige Ziele für eine Verringerung der Staatsverschuldung ab 2016 zu geben. Dazu soll für jedes Land ein fester Zeitplan mit einer maximalen Schuldenquote im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung aufgestellt werden. Beobachter sind aber skeptisch, ob es über diese Absichtserklärung hinaus zu Beschlüssen kommt. Sie verweisen darauf, dass eine Begrenzung der Schulden in den G-20-Staaten massiv die Spielräume für Staatsausgaben einschränken und damit Hoheitsrechte der Parlamente berühren würde.

Beschluss gegen Währungskrieg

Die G-20-Finanzminister und Notenbankchefs berieten auch über Wechselkurse. In einer Abschlusserklärung versicherten sie, dass sie auf Wechselkursmanipulationen zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen verzichten werden. Zitat aus dem Papier: "Wir bekräftigen unser Bekenntnis zum dauerhaften Abbau globaler Ungleichgewichte durch unsere gemeinsamen Aktionen zur Verhinderung dauerhafter Fehlausrichtungen der Wechselkurse. Es wird keine kompetitiven Abwertungen geben, wir werden Protektionismus in jeder Form widerstehen und Märkte offen halten."

Die Debatte war aufgekommen, nachdem Japan eine expansive Geld- und Finanzpolitik betrieben hatte. Zuerst hatte die Regierung ein Konjunkturprogramm angekündigt, anschließend die Notenbank verkündet, sie wolle die Inflation von Null auf zwei Prozent erhöhen. Dadurch verlor der Yen gegenüber anderen Währungen an Wert, gegenüber dem Dollar um bis zu 30 Prozent.

Der Regierung in Tokio wurde vorgeworfen, dass sie damit die eigene Exportwirtschaft stärken wollte. Kein Krieg im eigentlichen Sinn, aber eine bewusste, beziehungsweise bewusst in Kauf genommene Manipulation der Wechselkurse. So etwas kann der Wirtschaft eines Landes tatsächlich helfen, sorgt im globalen Zusammenhang allerdings schnell für Angst, eine weltweite Krise zu befördern.

"Wechselkurse müssen sich frei bilden", sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble . Politische Währungsmanipulationen dürften kein Instrument für Staaten sein, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu korrigieren.

Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici sagte: "Wir waren uns alle einig, dass wir nicht in einen Währungskrieg geraten wollen." Sein britischer Kollege George Osborne ergänzte: "Die G 7 hat ein sehr klares Statement in dieser Woche abgegeben." Auch im G-20-Text werde nun deutlich gemacht, dass Währungen kein Mittel für einen Abwertungswettlauf sein sollten. "Länder sollten nicht den Fehler der Vergangenheit machen und Währungen als Instrument der wirtschaftlichen Kriegführung einsetzen."