Nach der Klage des US-Justizministeriums gegen Standard & Poor's hat die Rating-Agentur selbst mit Zweifeln an ihrer Kreditwürdigkeit zu kämpfen. Konkurrent Moody's senkte die Bonität der S&P-Mutterfirma McGraw-Hill um zwei Stufen auf Baa2.

Neben den Risiken der Klage führte Moody's als Grund für die Herabstufung auch das Ende von McGraw-Hills Verlagsgeschäft mit Fach- und Lehrbüchern an. Das Unternehmen hatte die profitable Sparte im November für 2,5 Milliarden Dollar an einen Investmentfonds verkauft.

Das US-Justizministerium hatte Anfang Februar eine Zivilklage gegen Standard & Poor's eingereicht. Der Rating-Agentur wird vorgeworfen, Anleger in den Jahren vor der Finanzkrise mit übertriebenen Bonitätsnoten für Hypothekenpapiere vorsätzlich in die Irre geführt zu haben. Die auf faulen Immobilienkrediten basierenden Wertpapiere führten vor fünf Jahren in einem Domino-Effekt zu den weltweiten Turbulenzen an den Finanzmärkten.

S&P droht eine Strafe in Milliardenhöhe. Die Agentur weist die Vorwürfe der US-Regierung aber zurück.