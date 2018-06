Die EU-Staaten haben sich auf die Grundzüge einer neuen europäischen Landwirtschaftspolitik für die Zeit bis zum Jahr 2020 geeinigt. Die Reform soll die europäische Landwirtschaft umweltfreundlicher machen . "Das waren wahrscheinlich die schwierigsten politischen Verhandlungen, an denen ich je beteiligt war", sagte Verhandlungsführer Simon Coveney. Die EU gibt 40 Prozent ihres gesamten Budgets für die Landwirtschaft aus.

Die Reform soll unter anderem dafür sorgen, dass EU-Direktzahlungen an die Bauern stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden. Die europäischen Landwirtschaftsminister beschlossen, dass 30 Prozent des Geldes an solche Regeln geknüpft sein sollen. Die Förderung für die Landwirte mit Geld europäischer Steuerzahler sei nur zu rechtfertigen, falls die Landwirte auch etwas für die Umwelt tun, sagte EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos .

Zudem sollen fünf Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stärker nachhaltig bewirtschaftet werden. So könnten dort zum Beispiel eiweißhaltige Pflanzen angebaut werden. Diese gelten als besonders umweltfreundlich, weil sie den Boden fruchtbarer machen, Artenvielfalt fördern und Dünger ersetzen helfen.

Verhandlungen mit dem EU-Parlament bis zum Sommer

Nach Einschätzung der Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) gibt es in der Vereinbarung keine allzu starken Anreize für die Landwirte mehr, mehr zu produzieren als der Markt ihnen abkauft. Die meisten EU-Staaten dürfen nur noch bis zu sieben Prozent der EU-Direktzahlungen an ihre Bauern so vergeben, dass die Bauern für mehr Produktion mehr Geld erhalten. "Wir hätten uns noch mehr Marktorientierung gewünscht", sagte Aigner.

Auch Agrarkommissar Ciolos zeigte sich am Ende trotz aller Kompromisse zufrieden. Die Landwirtschaft werde gerechter und grüner und richte sich stärker an der Realität aus, sagte er.

Mit der vereinbarten gemeinsamen Position gehen die Staaten nun in Verhandlungen mit dem Europaparlament. Die EU-Staaten waren sich weitgehend einig. Nur die Vertreter Sloweniens und der Slowakei votierten dagegen.

Am 11. April steht das erste Treffen zwischen den Abgesandten von Europaparlament und EU-Staaten an, bis Juni soll die Reform beschlossen sein.