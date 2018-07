Der mexikanische Telekommunikationsunternehmer Carlos Slim bleibt der reichste Mensch der Welt. Nach Berechnungen des US-Magazins Forbes verfügt Slim über 73 Milliarden Dollar (56 Milliarden Euro) Vermögen. Der Mexikaner führte die Liste das vierte Jahr in Folge an. Im Vergleich zu 2012 mehrte sich sein Reichtum um vier Milliarden Dollar.

Microsoft-Gründer Bill Gates liegt mit einem Vermögen von 67 Milliarden Dollar auf Platz zwei, gefolgt vom Spanier Amancio Ortega. Der Besitzer der Modekette Zara konnte seinen Reichtum binnen eines Jahres um 19,5 Milliarden Dollar auf nun 57 Milliarden Dollar steigern. Der legendäre US-Investor Warren Buffett fiel erstmals seit 2000 aus den Top Drei der Mega-Reichen, hat mit 53,5 Milliarden Dollar aber immer noch ein mehr als komfortables finanzielles Polster.

Reichster Deutscher war erneut Aldi-Gründer Karl Albrecht . Der 93-Jährige konnte sein Vermögen leicht auf umgerechnet 26 Milliarden Dollar steigern, fiel aber aus den Top Ten auf den 18. Rang zurück. Die Erben von Albrechts verstorbenem Bruder Theo liegen mit 18,9 Milliarden Dollar auf Platz 31.

Lidl-Gründer Schwarz wieder dabei

Erstmals seit Jahren taucht Lidl-Gründer Dieter Schwarz wieder auf der Liste auf. Das Magazin hatte ihn 1999 heruntergenommen, nachdem der öffentlichkeitsscheue Unternehmer seine Anteile an der Schwarz-Gruppe auf eine gemeinnützige GmbH übertragen hatte. Die Dieter-Schwarz-Stiftung sei ihrer Rechtsform nach keine Stiftung und der 73-Jährige kontrolliere die Anteile weiter, schrieb Forbes . Mit einem Vermögen von 19,5 Milliarden Dollar liege Schwarz somit auf Platz 29.

Ebenfalls unter den hundert reichsten Menschen der Welt sind die Miteigentümer von BMW , Susanne Klatten (14,3 Milliarden Dollar; Rang 58), Stefan Quandt (11,9 Milliarden Dollar; Rang 81) und Johanna Quandt (10,6 Milliarden Dollar; Rang 100). Michael Otto vom Otto-Versandhaus und seine Familie verzeichneten den Angaben zufolge einen Rückgang ihres Vermögens von 17,6 Milliarden Dollar auf 14,2 Milliarden Dollar und belegen Platz 61.

Die Zahl der Dollarmilliardäre liegt mit 1.426 auf dem höchsten Stand seit dem Start der Forbes -Liste vor einem Vierteljahrhundert. Zusammen verfügen sie über 5,4 Billionen Dollar – ein deutlicher Anstieg von den 4,6 Billionen Dollar im vergangenen Jahr. Die USA führen mit 442 Superreichen die Statistik an. In Asien leben den Angaben zufolge 386, in Europa 366 Dollarmilliardäre.