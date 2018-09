Die deutschen Kommunen haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von 906 Millionen Euro erzielt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verbuchten die kommunalen Haushalte 2012 Einnahmen in Höhe von 197,8 Milliarden Euro – 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwar sind auch ihre Ausgaben gestiegen, allerdings nur leicht um 1,2 Prozent auf 196,9 Milliarden Euro.

Das Einnahmeplus ist laut Statistikbehörde auf die günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auf deutlich höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. Im vergangen Jahr freuten sich die Kämmerer über ein Plus von 74,4 Milliarden Euro. Einen Großteil davon verdanken sie ihrer wichtigsten Steuer: Im Vergleich zu 2011 stiegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 5,9 Prozent.

Deutlich mehr Schulden

Am immensen deutschen Schuldenberg ändern Summen aber kaum etwas. Bund, Länder und Kommunen waren zum Ende des Jahres mit 2,0718 Billionen Euro verschuldet. Damit erhöhte sich der Schuldenstand binnen eines Jahres um 2,1 Prozent oder 41,8 Milliarden Euro.

Die Zahlen im Einzelnen: Die Schulden des Bundes erhöhten sich um 0,5 Prozent auf 1,2893 Billionen Euro. Die Länder waren mit 649 Milliarden Euro verschuldet. Dies entsprach einem Zuwachs von fünf Prozent. Die Verbindlichkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen um 2,8 Prozent auf 133,6 Milliarden Euro.

Der Grund für diese Entwicklung liegt in der Finanzkrise, in deren Folge der Staat massiv in den Bankensektor investierte und einige Institute vor dem Crash bewahren konnte. Ein Mittel war das Modell der Bad Bank , etwa bei der verstaatlichten Immobilienbank HRE, deren toxische Wertpapiere und Kredite in die FMS Wertmanagement ausgelagert worden waren.