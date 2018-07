In Brüssel beraten die Euro-Finanzminister über den neuen Kompromissvorschlag für Zyperns Hilfsprogramm mit einem Umfang von 10 Milliarden Euro. Fraglich ist immer noch, wie das Land seine geforderte Eigenbeteiligung von 5,8 Milliarden Euro aufbringen will. EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte, es sei von fundamentaler Bedeutung, dass es am heutigen Sonntag eine Einigung gebe: "Die Ereignisse der vergangenen Tage haben leider zu einer Situation geführt, in der es keine optimale Lösung mehr gibt."

Zuvor hatte Zyperns Präsident Nikos Anastasiades in Brüssel Gespräche mit Spitzenvertretern der Europäischen Union geführt, um den drohenden Staatsbankrott seines Landes abzuwenden. Anastasiades sprach zunächst mit EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und Kommissionschef José Manuel Barroso.

Weitere Gespräche führte er mit IWF-Chefin Christine Lagarde , EZB-Präsident Mario Draghi, Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem sowie EU-Währungskommissar Rehn. Anastasiades wird von Finanzminister Michalis Sarris und der Führung der Zentralbank Zyperns begleitet. Wegen der Verhandlungen auf Spitzenebene verzögerte sich am Abend der offizielle Beginn des Krisentreffens der Euro-Finanzminister, berichteten Diplomaten.

Anastasiades soll nach Angaben des staatlichen zyprischen Fernsehens gegenüber seinen Gesprächspartnern in Brüssel sogar von Rücktrittsdruck gesprochen haben: "Wollt Ihr mich zum Rücktritt zwingen? Wenn es das ist, was ihr wollt, dann sagt es." In Brüssel war dafür zunächst keine Bestätigung zu erhalten.

Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU ) zeigte sich zum Auftakt des Treffen der Finanzminister vorsichtig optimistisch. "Ich hoffe, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen können", sagte er. "Aber das setzt natürlich voraus, dass man in Zypern die Lage einigermaßen realistisch sieht. Wir sind zu einer Lösung bereit, wir wollen alles tun." Sein französischer Amtskollege Pierre Moscovici rechtfertigte die Forderungen der Eurozone als gerecht. In Zypern habe es bislang eine Art "Spielkasino-Wirtschaft" gegeben.

20 Prozent Abgabe bei der Bank of Cyprus?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Zypern ein Ultimatum gesetzt: Falls es bis Montag nicht zu einer Einigung auf ein Hilfspaket kommt, will sie zyprischen Banken keine Kredite mehr geben. Ein erster Vorschlag für ein Hilfsprogramm war vom zyprischen Parlament nach heftigen Protesten der Bevölkerung gegen eine Zwangsabgabe für alle Bankkunden abgelehnt worden.

Nun hat die Regierung einen neuen Entwurf vorgelegt, das Parlament in Nikosia hatte in der Nacht zum Samstag bereits einen Teil des Sparpakets verabschiedet. So wurden Einschränkungen im Kapitalverkehr gebilligt, um ein Abfließen der Gelder ins Ausland zu verhindern. Außerdem wurde die Bildung eines Solidarfonds zur Rekapitalisierung der Geldhäuser beschlossen. Zudem soll das zweitgrößte Geldinstitut, die Popular Bank (Laiki Bank), in eine gesunde und eine Bad Bank aufgespalten werden.

Am Dienstag sollen dann die seit Samstag vor einer Woche geschlossenen Banken wieder öffnen . Derzeit gibt es auf der Insel Bargeld nur aus dem Bankautomaten, und auch das wurde eingeschränkt: Seit Sonntag dürfen die Menschen nur noch je nach Bank 100 oder 120 Euro täglich abheben. Bisher lag die Grenze bei 260 Euro.

Geschäftsmodell Zyperns Zyperns Geschäftsmodell: Steuern Nach dem Beitritt zur Europäischen Union 2004 wollte Zyperns Regierung ausländisches Kapital anziehen. Die Körperschaftssteuer wurde auf zehn Prozent gesenkt. Auf Kapitalerträge müssen überhaupt keine Steuern gezahlt werden. Zwar wurden Gesetze gegen Korruption und Geldwäsche verabschiedet. Kritiker sagen aber, die Kontrolle sei schlecht und es habe sich wenig geändert im Vergleich zu vorher. Banken Der zyprische Bankensektor ist stark aufgebläht und viel zu groß für das kleine Land: Die Bilanzsumme ist rund sieben Mal so groß wie die Wirtschaftsleistung des Landes. Die Geldgeschäfte sind dabei konzentriert auf drei Banken, die erst seit der Euro-Einführung im Auslandsgeschäft aktiv geworden sind. Die Banken refinanzieren sich in erster Linie über Einlagen – im Gegensatz zum restlichen Europa. Sie kauften überwiegend griechische Staatsanleihen. Dadurch verloren zyprische Banken beim Schuldenschnitt in Griechenland 2012 rund vier Milliarden Euro. Russland Zyperns Banken lockten mit hohen Zinsen vor allem Privatanleger auf die Insel. Viele russische Investoren entdeckten das Anlageparadies für sich. Sie profitieren von den Steuererleichterungen und konnten ihr Geld gut verzinst im bislang als sicher geltenden Euroraum anlegen. Milliardensummen wurden nach Zypern transferiert. Schätzungen zufolge beträgt das russische Vermögen bei zyprischen Banken rund 26 Milliarden Euro. Finanzexperten vermuten, dass auch große Summen an Schwarzgeld via zyprische Geldhäuser reingewaschen wird.

Im neuen Kompromissvorschlag ist zudem eine Zwangsabgabe auf Geldeinlagen bei der Cyprus Bank enthalten. Viele reiche Russen sollen ihr Geld bei der größten zyprischen Bank angelegt haben. Laut der Zeitung Kathimerini könnte die Extrasteuer zwischen 18 und 22 Prozent betragen. Für alle anderen Banken solle eine Zwangsabgabe in Höhe von vier Prozent auf Guthaben über 100.000 Euro gelten.

Bislang wurde Zyperns Finanzbedarf auf 17 Milliarden Euro beziffert. Wegen schlechterer Wirtschaftsdaten des Landes reiche dieser Betrag jedoch nicht mehr aus, berichtet Die Welt . Der zusätzliche Bedarf könne zwei Milliarden Euro betragen, schrieb das Blatt unter Berufung auf das Umfeld der Troika. Ein Grund dafür seien Probleme, die durch die Bankenschließung verursacht worden seien.