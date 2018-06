In vielen Firmen in Deutschland werden branchenbezogene Mindestlöhne unterlaufen. Dies zeige eine Statistik der Bundesregierung für das vergangene Jahr, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach wurde im vergangenen Jahr allein in der Bauwirtschaft in 1.690 Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil der Mindestlohn nicht bezahlt wurde. In der Gebäudereinigung seien es 248 gewesen, in der Pflegebranche 50 Fälle. Die Zeitung berief sich auf Zahlen, die das Finanzministerium auf Anfrage der Grünen im Bundestag zusammengestellt habe.

2012 seien demnach 26.775 Arbeitgeber im Baugewerbe kontrolliert worden. Insgesamt wurde ein Bußgeld von fast zwölf Millionen Euro wegen Verstößen beim Mindestlohn verhängt.

Die Grünen-Abgeordnete Beate Müller-Gemmeke, die die Anfrage gestellt hat, forderte eine Verstärkung der Kontrollen. "Gerade in missbrauchsanfälligen Branchen müssen die Kontrollen deutlich verstärkt werden", sagte sie der SZ. Dies schütze die Beschäftigten vor Lohndumping und Betriebe vor Konkurrenten, die Mitarbeiter schlecht bezahlen und dann mit Billigangeboten seriöse Unternehmen vom Markt drängen wollten.

Das Parlament berät an diesem Donnerstag über einen Gesetzesentwurf des von SPD und Grünen dominierten Bundesrates, mit dem ein Mindestlohn für alle Vollzeitbeschäftigten festgelegt werden soll. Der Entwurf dürfte jedoch an der schwarz-gelben Bundestagsmehrheit scheitern.

In Deutschland sind bislang in 13 Branchen für knapp fünf Millionen Beschäftigte Lohnuntergrenzen vereinbart. Die Friseure kommen jetzt mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro dazu.