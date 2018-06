Den Deutschen wird der Euro immer sympathischer: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Handelsblatt wollen mehr als zwei Drittel der Befragten die Gemeinschaftswährung behalten. Demnach sprachen sich 69 Prozent dafür aus, nur 27 Prozent wollen die D-Mark zurück. Im vergangenen Jahr hatte noch jeder Zweite den Euro abgelehnt.

"Die für viele nicht durchschaubare Euro-Krise ängstigt die Deutschen zwar. Die Einstellung zum Euro als Währungseinheit wird davon aber heute nicht mehr berührt", begründete Forsa-Chef Manfred Güllner die Zahlen.

Die Zustimmung zum Euro steigt demnach mit der Höhe des Haushaltseinkommens: Befragte, die mehr als 3.000 Euro netto verdienen, können mit der alten deutschen Währung nur noch wenig anfangen. In dieser Gruppe steigt die positive Bewertung des Euro auf 79 Prozent.

Wenig Stimmen für Euro-Skeptiker

Auch innerhalb der etablierten Parteien ist die Zustimmung zur gemeinsamen europäischen Währung hoch. Von den Anhängern der Grünen sprechen sich 88 Prozent für den Euro aus, bei den FDP-Anhängern sind es 83 Prozent, bei den Wählern von CDU / CSU 75 Prozent.

Der Chef der CSU-Abgeordneten im Europaparlament, Markus Ferber , sieht in dem Ergebnis auch eine Absage an die euroskeptische Partei Alternative für Deutschland ( AfD ), die unter dem Motto "Schluss mit dem Euro" für sich wirbt und am Sonntag ihren Gründungsparteitag abhält. Ferber hält ihre sicher auf die D-Mark-Vergangenheit für "verklärend".

Dies sieht knapp ein Viertel der Deutschen offenbar anders. Laut einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap können sie sich vorstellen, bei der Bundestagswahl die neue Bewegung zu wählen. In der repräsentativen Erhebung antworteten sieben Prozent der Befragten mit "Ja, sicher" auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, bei im Herbst ihr Kreuz bei der AfD zu machen. 17 Prozent antworteten demnach mit "Ja, vielleicht". 59 Prozent schlossen aus, für die Anti-Euro-Partei zu stimmen.