Nach zehn Tagen mit Nachrufen, Würdigungen und kritischen Essays glauben die Leser rechter britischer Zeitungen endgültig zu wissen, dass Margaret Thatcher das Königreich vor dem absehbaren ökonomischen Untergang gerettet hat. Die Leser linker Blätter hingegen fühlen sich in ihrer Annahme bestärkt, dass die Zeit vor Thatcher eine von Harmonie und Gemeinsinn gewesen sein muss, eine Zeit, die mit ihrem Amtsantritt im Jahr 1979 abrupt endete. Danach gab es nur noch die Nachwirkungen ihrer von Selbstsucht und Gier geprägten Politik. Der Crash 2008 und die Bankenkrise dienen als Beweis.

Im Tod spaltet die ehemalige Premierministerin das Land mehr noch als zu Lebzeiten. Die Gehässigkeit, mit der politische Gegner ihr Ende feiern, hält sich die Waage mit einer schwärmerischen Bewunderung ihrer Anhänger, welche sie zu ihren Lebzeiten nie erfuhr. Das Lied Ding-Dong, die böse Hexe ist tot aus dem 1939 gedrehten Musicalfilm Der Zauberer von Oz ist zur Hymne der Linken avanciert. Der Londoner Bürgermeister und Held der Rechten, Boris Johnson, flötet zurück: "Ding-Dong, der Kommunismus ist tot! Ding-Dong, Old Labour ist tot! Ding-Dong, der Thatcherismus lebt!"

Die Briten der siebziger Jahre lebten tatsächlich ein System, das in vielem mehr dem deutschen Osten als der Bundesrepublik ähnelte. Berg- und Stahlwerke, Auto- und Stromwerke, Gesundheitswesen und sogar der Busverkehr waren verstaatlicht. Staatlich gesteuerte Gremien monopolisierten den Markt für Milch und Eier, Behörden dirigierten Investitionen unter bürokratischen Gesichtspunkten und nur selten mit ökonomischer Vernunft. Es gab weder eine freie Marktwirtschaft noch einen Sozialstaat, der eine im damaligen Deutschland kaum mehr vorstellbare Verarmung abfing. Im Wettbewerb mit Deutschland und Frankreich fiel die Insel immer weiter zurück. Manche Fabriken erinnerten an Industriemuseen, manche Zechen arbeiteten noch mit Grubenponys.

Mitte der siebziger Jahre führte die Regierung wegen durch Streiks verursachten Strommangels vorübergehend eine Dreitagewoche ein. Die Inflationsrate kletterte auf 27 Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) half mit einem Kredit in Höhe von vier Milliarden Dollar aus und zwang dem Land radikale Sparmaßnahmen auf. Im Winter 1978 legten die Gewerkschaften die sieche Volkswirtschaft lahm. Müllsäcke türmten sich haushoch in Londons Straßen. In Liverpool lagen unbestattete Leichen in einem Lagerhaus. Premier Jim Callaghan ergab sich müdem Fatalismus. Nur der Galgenhumor blühte.

Soviel zu den Mythen der Linken. Als ich 1978 in das schottische Dorf zog, in dem ich immer noch lebe, erlebte ich das romantisierte Elend aus erster Hand. Heute wohnt hier fast jeder in neuen oder gründlich renovierten Häusern. Die Einkommen aus Landwirtschaft und Fischerei haben sich vervielfacht. Mit meinem fünfzehn Jahre alten Vauxhall Brava gelte ich als Exzentriker. Zwei Neuwagen pro Familie sind fast schon Standard.