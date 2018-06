Dieses Mal soll die Reform der US-amerikanischen Einwanderungsgesetze ein Erfolg werden, das will die Tech-Branche sicherstellen. Selbst Mark Zuckerberg hat sich in die Diskussion eingemischt. "Für ein Land, das auf Einwanderung beruht, haben wir eine sehr merkwürdige Einwanderungspolitik", schrieb der Facebook-Gründer kürzlich in der Washington Post. "Und diese Politik ist nicht bereit für die Herausforderungen unserer heutigen Welt."

Der Artikel war zugleich Startschuss für die Lobbygruppe FWD.us – den bislang ehrgeizigsten Versuch der Branche, Politik zu machen. Zuckerberg hat mächtige Unterstützer. LinkedIn-Gründer Reid Hoffman hat sich der Gruppe ebenso angeschlossen wie Google-Chairman Eric Schmidt und Yahoo-Chefin Marissa Mayer. Fast ein Dutzend Gründungsmitglieder und zahllose weitere führende Köpfe sind an Bord. Es sei das erste Mal, dass die Social-Media-Branche derart aktiv in das Geschehen in Washington eingreife, sagt Politikprofessor Larry Gerston von der San José State University.



Seit Jahren drängt die Branche auf Lockerungen im Einwanderungsrecht. Denn ausreichend Nachwuchs ist in den USA schwer zu finden, und Talente aus Ländern wie Indien, die ihren Abschluss in Harvard oder Yale machen, müssen anschließend meist umgehend zurück in die Heimat. "Jede Firma, mit der ich arbeite, hungert geradezu nach Talenten", warnte der mächtigste aller Tech-Investoren, Marc Andreessen, bereits vor Monaten im Wall Street Journal.

Arbeiter aus Fernost in internationalem Gewässer

Wie verzweifelt die Firmen sind, zeigen Projekte wie Blue Seed. Das Tech-Schiff soll vor der Küste von San Francisco ankern – in internationalem Gewässer, registriert auf den Bahamas oder den Marshallinseln und damit außerhalb der Reichweite der US-Einwanderungsbehörden. Von dort sollen Arbeiter aus Indien und Fernost in der Tech-Industrie auf dem Festland arbeiten. Nach Angaben der Gründer haben über 1.000 Unternehmer Interesse gezeigt – allerdings ist der Start bereits mehrmals verschoben worden.

FWD.us ist da konkreter. Online und offline werde man ununterbrochen die Trommel schlagen, ist auf der Website der Lobbygruppe zu lesen. Sie will Kontakt zu Kongressmitgliedern aufnehmen, auf Verwaltungen in Bundesstaaten und Gemeinden Einfluss nehmen. Angestellte der Branche überall im Land sollen animiert werden, sich politisch für die Belange der Industrie einzusetzen. "Wir werden diejenigen unterstützen, die bereit sind, auch gegen Widerstände für diese Änderungen in Washington einzustehen", schreibt FWD.us.

Die Lobbygruppe hätte kaum einen besseren Zeitpunkt für ihren Start finden können. Am Mittwochmorgen stellte der New Yorker Senator Chuck Schumer dem Kongress in Washington das Papier der "Gang of Eight" vor. 844 Seiten ist der Gesetzesvorschlag stark. Sollte er durch beide Häuser kommen, stünde am Ende nichts Geringeres als die größte Reform der US-Einwanderungspolitik seit 26 Jahren: neue Visaprogramme, bessere Grenzkontrollen und eine Einbürgerung von rund elf Millionen illegaler Immigranten im Land. Einer der acht Autoren, Floridas Senator Marco Rubio, sagte, dieses Gesetz sei der Beginn einer wichtigen Debatte.