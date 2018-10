Irgendwie passt das nicht zusammen. Der Mund bewegt sich kaum, auch das restliche Gesicht bleibt regungslos, während Preet Bharara spricht. Dabei sind seine Worte eine Provokation. "Das ist der erste Schritt", verkündet der New Yorker Staatsanwalt nüchtern, "den Wilden Westen des illegalen Online-Bankings zu beherrschen".

Wieder einmal steht der wichtigste Finanzsheriff der USA vor dem blauen Vorhang seiner Behörde in Manhattan. Wieder einmal berichtet Bharara scheinbar emotionslos von einem Erfolg: Diesmal ist es ein riesiger Geldwäsche-Fall, den er und seine Leute aufgedeckt haben. Sechs Milliarden Dollar schwer. Und wieder gehen die Bilder des New Yorker Staatsanwalts um die Welt, wie häufig in letzter Zeit.

Das amerikanische Time-Magazin hat den Sohn indischer Einwanderer kürzlich auf seine Liste der einhundert einflussreichsten Menschen weltweit gesetzt. In Deutschland dürften ihn trotzdem nur wenige kennen, auch wenn seine Ermittlungen längst Wirtschaft und Politik in Europa mitprägen.

Anfang dieses Jahres brachte Bharara mit der Wegelin Bank das älteste private Geldinstitut der Schweiz zu Fall, weil er rabiat und rücksichtlos gegen deren Mitarbeiter vorging. Er warf ihnen Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor, um so die Namen der Kunden aus den USA freizupressen, die ihr Vermögen vorbei am Fiskus in die Schweiz geschleust hatten.



Deutsche Politiker nehmen sich ein Beispiel



Bharara gewann die Kraftprobe mit der eidgenössischen Justiz. Er brachte das Schweizer Bankgeheimnis zu Fall und erledigte dadurch Wegelin, deren Geschäftsmodell offenkundig auf zumindest fragwürdigen Steuersparmodellen basierte. Und nicht nur das. Die deutsche Politik und Steuerfahndung nahm sich Bhararas Strategie zum Vorbild. SPD-Chef Sigmar Gabriel spricht nun immer wieder wörtlich davon, "Schweizer Banken mit Strafverfolgung" zu bedrohen. Und die Finanzämter in den SPD-geführten Ländern tun alles, um das Bankgeheimnis von Steuerparadiesen aufzuweichen.

Hinter der Vorgehensweise Bhararas kann ebenfalls ein politisches Motiv erkannt werden. Eingesetzt auf dem Posten wurde der Staatsanwalt im Jahr 2009 von US-Präsident Barack Obama. Beide studierten Jura in Harvard und an der Columbia University in New York, beide gehören dem demokratischen Lager an. Konservative in den USA werfen ihnen vor, "Zöglinge der 68er-Bewegung" zu sein und das liberale Wirtschaftssystem der USA in ein Monstrum aus Regeln und Gesetzen verwandeln zu wollen. Klar ist, unter den Akteuren der Geldindustrie zumindest hat sich Bharara äußerst unbeliebt gemacht.

Als Generalstaatsanwalt für den südlichen Bezirk des Bundesstaates New York ist er zuständig für den bedeutendsten Finanzplatz der Welt: die Wall Street. In einem Interview sagte Bharara kürzlich: Wenn er sich auf der Straße an einem Brötchen verschlucke und umfalle, würden die Börsenhändler um ihn herum stehen bleiben und es vorziehen, nicht einzugreifen.