Das Land Schleswig-Holstein hat dem Bundesumweltminister eine Art Ultimatum gestellt: Vor der ersten Beratung des Gesetzes für eine neue Atommüll-Endlagersuche im Bundestag forderte Ministerpräsident Torsten Albig ( SPD ) von Peter Altmaier ( CDU ) in einem Brief die Klärung zahlreicher offener Fragen. Die geplante Verabschiedung des Gesetzes in Bundestag und Bundesrat bis zum 5. Juli, könne es nur geben, wenn bis Mitte Juni sechs noch offene Punkte geklärt würden, heißt es in dem Schreiben.

Albig geht es dabei vor allem um die Frage, in welche Zwischenlager die 26 ausstehenden Castor-Behälter aus der Wiederaufarbeitung im Ausland gehen sollen. Gorleben als Zwischenlager scheidet aus , um zu demonstrieren, dass keine Fakten mehr für ein Endlager im Salzstock Gorleben geschaffen werden.

Bislang haben nur die von SPD und Grünen regierten Länder Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg die grundsätzliche Bereitschaft zur Aufnahme eines Teils der Castoren erklärt. Der Großteil der Behälter soll demnach nach Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Philippsburg (Baden-Württemberg). Es muss aber noch eine dritte Option geben, die bisher allerdings fehlt.



Unklar ist bisher auch, wer die Kosten für die Polizeieinsätze bei den Castor-Transporten in den Ländern übernimmt. Zudem fordert Albig eine verbindliche Zusage der Kernkraftwerksbetreiber, dass sie die Kosten der neuen Suche auch tatsächlich übernehmen. Bisher weigern diese sich, weil in Gorleben schon 1,6 Milliarden Euro investiert wurden.

Atommüll-Endlager - Wohin mit dem Atommüll? ZEIT-Redakteur Frank Drieschner über die schwierige Endlagersuche Seit fast 50 Jahren streitet Deutschland um mittlerweile mehr als 12.000 Tonnen strahlendes Material, das sicher untergebracht werden muss. ZEIT-Redakteur Frank Drieschner über die schwierige Suche nach einem geeigneten Endlager.

Eine weitere offene Frage betrifft die Besetzung der Bund-Länder-Kommission, die bis Ende 2015 zunächst die Kriterien für die neue Suche erarbeiten soll. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident fordert in seinem Mahnschreiben eine Entscheidung bis zur Konferenz der Länderchefs am 13. Juni.

Auch Grüne stellen Bedingungen

In einer früheren Version des Briefes an Altmaier stand auch die Unterschrift von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Er machte dann aber einen Rückzieher. Aus Regierungskreisen hieß es laut dpa, Kretschmann habe Sorge gehabt, das unter anderem auch von ihm initiierte Verfahren zur neuen Endlagersuche damit zu torpedieren.



Doch auch die Grünen haben Altmaier Bedingungen für ihre Zustimmung zum Gesetz gestellt. "Bis zur Verabschiedung des Endlagersuchgesetzes muss der Bundesumweltminister umsetzen, was er in den Konsens-Gesprächen vom April zugesagt hat", sagte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin gegenüber Spiegel Online .

Der Bundestag berät heute erstmals über den Gesetzentwurf für eine neue, bundesweite Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Altmaier wird dazu eine Regierungserklärung abgeben. Bund und Länder hatten sich im April auf einen Neustart für eine Suche nach Alternativen zum seit über 35 Jahren im Fokus stehenden Salzstock Gorleben geeinigt. Zunächst soll eine Kommission aus 24 Mitgliedern bis Ende 2015 die Kriterien für die Suche erarbeiten, bis 2031 soll das Endlager gefunden sein.