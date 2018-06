Der Fang von Meeresfrüchten spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft der Region Galicien im Nordwesten Spaniens, auch in A Pobra do Caramiñal. In dem Hafenstädtchen bei Santiago de Compostela laufen sogenannte mariscadoras frühmorgens bei Ebbe ins flache Küstengewässer und sammeln mit ihren Rechen Muscheln ein. Wir zeigen die Arbeit der Frauen, die zwischen Anfang 30 und Anfang 60 sind. Die Muscheln werden noch am Strand gemessen und gewogen und am selben Tag auf dem Fischmarkt im Hafen verkauft.