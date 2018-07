Als Lisa Kogias gegen 20.30 Uhr ihren Ehemann Kostas fand, war es zu spät. Leblos hing der Körper des 61-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung. Der Mann hatte sich erhängt. Zwei Stunden zuvor hatte Kogias das Periptero, den kleinen Kiosk, den die Eheleute an der Uferpromenade der Hafenstadt Volos betrieben, seiner Frau übergeben. "Ich gehe heim", hatte er gesagt.

Die Nachricht vom Selbstmord des Kioskbesitzers verbreitete sich in der mittelgriechischen Stadt wie ein Lauffeuer. Kostas Kogias war kein Unbekannter. Im vergangenen Jahr hatte er die Bewegung "Hoffnung der Bürger" gegründet. Er war mit Gleichgesinnten zu Fuß in elf Tagen die 323 Kilometer von Volos in die Hauptstadt gegangen. Mit dem "Marsch des Zorns" wollten Kostas Kogias und seine Mitstreiter gegen die Troika demonstrieren, gegen das Spardiktat der internationalen Kreditgeber. Ein Foto zeigt Kogias, wie er vor dem Parlamentsgebäude in Athen eintrifft, den linken Arm emporgereckt, die Faust geballt. Dort übergaben die Männer aus Volos eine Resolution. "Es reicht", heißt es darin, "wir wollen nicht, dass unsere Kinder zu Bettlern werden."

Griechenland im sechsten Jahr der Rezession – müsste da nicht endlich Hoffnung keimen, das viel beschworene "Licht am Ende des Tunnels" zu erkennen sein? Ministerpräsident Antonis Samaras sieht es bereits. 2013 sei das "Jahr der Wende" sagt er, ab 2014 soll es wieder bergauf gehen mit der Wirtschaft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Europäische Kommission sehen "bedeutende Fortschritte". Bundesaußenminister Guido Westerwelle sagte bei einem Athen-Besuch vergangene Woche: "Man kann es mit den Händen greifen, in Griechenland bewegt sich etwas." Und selbst Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der kommende Woche in der griechischen Hauptstadt erwartet wird, zollt den Griechen verhaltenes Lob: Das Land sei "auf dem Weg zum Erfolg".

Dass dies ein langer und beschwerlicher Weg ist, zeigte sich allerdings bei den jüngsten Troika-Verhandlungen. Das Reformtempo in Athen lässt immer noch zu wünschen übrig. Die Privatisierungen laufen äußerst schleppend. Statt erwarteter 2,6 Milliarden Euro wird Griechenland dieses Jahr mit dem Verkauf von Staatsunternehmen bestenfalls 1,6 Milliarden einnehmen. Dadurch verzögert sich der Schuldenabbau. Auch mit den geforderten Stellenstreichungen im Staatsdienst ist Athen im Rückstand, die Politiker sträuben sich – kein Wunder, diente ihnen doch die öffentliche Verwaltung seit Jahrzehnten als Versorgungsanstalt für verdiente Funktionäre und treue Anhänger. Weil Gewerkschaften und Berufsverbände mauern, kommt auch die Öffnung der sogenannten "geschlossenen Berufe", hunderter strikt regulierter und vom Wettbewerb abgeschotteter Tätigkeiten, nur langsam voran.

Die Vorgaben aus Brüssel sollen bald erfüllt sein



Andererseits verzeichnet Griechenland bei der Haushaltskonsolidierung bemerkenswerte Resultate. Seit 2009 wurde das Defizit von 15,6 auf voraussichtlich 4,3 Prozent in diesem Jahr gedrückt. Das entspricht einer Konsolidierungsleistung von mehr als elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in nur vier Jahren. Kein anderes EU-Land hat einen ähnlichen Erfolg beim Defizitabbau vorzuweisen.



In diesem Jahr liegt Griechenland bei der Umsetzung des Budgets sogar vor dem Plan: In den ersten fünf Monaten betrug der Fehlbetrag 3,8 Milliarden Euro. Angesetzt war im Haushaltsplan für Ende Mai ein Defizit von 7,1 Milliarden. Im kommenden Jahr soll es erstmals unter die im Maastricht-Vertrag festgeschriebene Obergrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung fallen.

Die Griechen zahlen für den Sparkurs jedoch einen hohen Preis. Das Land spart sich kaputt. Seit 19 Quartalen schrumpft die Wirtschaft. Im ersten Vierteljahr 2013 ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent zurück und fiel auf den niedrigsten Stand seit 13 Jahren. Im Laufe der Talfahrt hat Griechenland bereits mehr als ein Viertel seiner Wirtschaftsleistung verloren. Es ist die längste und schwerste Rezession, die ein westeuropäisches Land seit Kriegsende durchgemacht hat.