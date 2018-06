Immer mehr Industrieunternehmen in Deutschland wollen die höheren Stromkosten durch die Ökostromumlage nicht bezahlen. Für 2014 hätten so viele Betriebe wie noch nie eine Befreiung von der Umlage beantragt, berichtet die Süddeutsche Zeitung . Das Blatt beruft sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion.

Der Bundesregierung zufolge seien zum Stichtag am 1. Juli 2.367 Anträge von Unternehmen eingegangen. Im vergangen Jahr seien es zum Stichtag 2.055 Anträge gewesen. Dies seien jedoch nur vorläufige Zahlen, da bislang nur die elektronisch eingegangen Anträge erfasst worden seien. Dem Bericht zufolge will Wirtschaftsminister Philipp Rösler ( FDP ) zur Bewältigung der wachsenden Zahl an Rabattanträgen 50 neue Stellen im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle schaffen.

Sollten die Anträge der Unternehmen bewilligt werden, müssten die Kosten der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im kommenden Jahr auf weit weniger Zahlende verteilt werden. Wie die Süddeutsche schreibt, könnte der Strompreis für private Haushalte dadurch erneut steigen . Das Gesetz garantiert den Ökostrombetreibern feste Abnahmepreise, die Differenz zwischen Fest- und Marktpreis wird auf alle Verbraucher verteilt.



EU kritisiert Ausnahmen von der Umlage



Schätzungen zufolge werde das Volumen der EEG-Ausnahmen 2014 auf rund fünf Milliarden Euro anwachsen und ebenfalls einen neuen Rekordstand erreichen, schreibt das Blatt. Die Ausnahmen sollen Großunternehmen schützen, die angesichts der steigenden Stromkosten Nachteile im internationalen Wettbewerb zu befürchten haben.

Laut Bericht könnte das System von der EU jedoch noch für unzulässig erklärt werden. Für die EU-Kommission seien die Ausnahmen für energieintensive Betriebe eine nicht gerechtfertigte Beihilfe.