Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es derzeit "das vielleicht drängendste europäische Problem": die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa , vor allem in den südlichen Krisenländern. Darüber debattieren will sie an diesem Mittwoch mit den Arbeitsministern und Chefs der Arbeitsagenturen aller 28 EU-Staaten, die sie zusammen mit Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen zu einer Konferenz ins Kanzleramt nach Berlin geladen hat.

Ziel des Treffens – teilnehmen werden unter anderem auch der französische Präsident François Hollande und der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, – ist der Erfahrungsaustausch über schon erfolgreiche Konzepte zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, von der derzeit rund 5,5 Millionen junge Menschen betroffen sind. Dafür will die EU bis Ende 2015 bis zu 24 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Gefördert werden sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen.



Merkel reicht dies aber nicht. "Das Problem ist mit Geld allein nicht in den Griff zu bekommen", sagte sie der Süddeutschen Zeitung . "Dafür bedarf es kluger Reformen." Merkel mahnte unter anderem Arbeitsmarktreformen in anderen EU-Ländern an. So sei es "nicht klug, wenn das Arbeitsrecht in manchen Ländern nur für junge Leute flexibilisiert ist, nicht aber für Ältere, die schon lange Arbeit haben". Nötig sei auch mehr Mobilität in Europa.

"Nur Bilder, keine Ergebnisse"



Die Opposition wirft ihr vor, das Thema für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Merkel, so kritisierte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles, sei dort wegen ihres Sparkurses für die Arbeitslosigkeit in der EU mitverantwortlich. "Die Konferenz in Berlin wird nur ein weiterer Gipfel sein, der vor allem Bilder produziert, aber keine Ergebnisse", sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. Merkel habe der EU ein hartes Spardiktat verordnet und mit ihrer Politik Wunden geschlagen.

Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin nannte das EU-Treffen eine "Verhöhnung" der Betroffenen. Von den 1.000 Milliarden Euro im neuen EU-Haushalt würden rund 400 Milliarden Euro in die Landwirtschaft fließen, aber nur sechs Milliarden in neue Jobs für junge Arbeitslose, sagte er. Die Konferenz produziere lediglich "lauwarme Erklärungen und bunte Bilder", sagte Trittin. "Aber es kommt nichts für die jungen Leute heraus."

Gegengipfel der Gewerkschaften



Konkreter soll es dagegen auf einem Gegengipfel der Gewerkschaften werden – zumindest in Form weiterer Forderungen. So sprach der DGB-Vorsitzende Michael Sommer in der Passauer Neuen Presse von einem "Marshall-Plan mit massiven Investitionen", mit dem man das Problem in den Griff bekommen müsse. Erforderlich seien "Sofort-Maßnahmen, wie zum Beispiel Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Lohnkostenzuschüsse für junge Beschäftigte, Maßnahmen gegen die Kreditklemme bei kleinen Unternehmen oder einen großen Sonderfonds für ein soziales Jahr in anderen EU-Ländern". Deutschland könne zudem dabei helfen, die Berufsausbildungen in anderen Ländern der EU zu verbessern .

Auch Sommer stellte mit Blick auf die bereits zugesagten EU-Mittel eine eigene Rechnung auf: "Wir geben allein circa 150 Milliarden nur für die Verwaltung der Jugendarbeitslosigkeit aus, statt sie für ihre Bekämpfung einzusetzen." Gemessen an den Problemen seien die bewilligten sechs Milliarden Euro "ein lächerlicher Betrag". "Das ist, als würde man einen Gartenschlauch auf glühende Lava richten."