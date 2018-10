Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Viviane Reding , hat sich dafür ausgesprochen, die sogenannte Troika aufzulösen. "Die Troika gehört abgeschafft", sagt die Luxemburger EU-Politikerin der Stuttgarter Zeitung . "Sie war notwendig in einer Notsituation, als schnell etwas aufgebaut werden musste. Jetzt aber besitzt Europa die nötigen Fähigkeiten, um in Wirtschafts- und Finanzfragen die entsprechenden Analysen durchzuführen."



Im Gegensatz zu Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble , der ein Ende der Kooperation mit dem IWF vor wenigen Wochen als langfristige Option bezeichnet hatte, will Reding die Zusammenarbeit mit dem Internationalem Währungsfonds (IWF) bereits "in ein paar Monaten" beenden.

Die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationalen Währungsfonds bilden gemeinsam die Troika. Diese soll den Reformprozess in den Krisenländern der Union kontrollieren und voranbringen.

Die Troika sei in einer Notsituation notwendig gewesen, sagte Reding weiter. "Jetzt aber besitzt Europa die nötigen Fähigkeiten, um in Wirtschafts- und Finanzfragen die entsprechenden Analysen durchzuführen." Die EU-Kommission könne außerdem besser auf sozialen Ausgleich hinwirken, da der EU-Vertrag sie verpflichte, auf eine soziale Marktwirtschaft hinzuarbeiten. "Wir sollten unsere europäischen Probleme in Europa lösen", sagte die Vizepräsidentin der EU-Komission. Es könne nicht sein, dass die vergleichsweise ärmeren IWF-Mitglieder Brasilien oder Indien Griechenland helfen müssten.

Vor allem im Krisenstaat Griechenland ist die Troika verhasst. Während eines Generalstreiks forderten die Demonstranten, die Kontrolleure der internationalen Geldgeber aus dem Land zu werfen. Gerade im Fall Griechenland kam es bereits zum Streit zwischen der EU-Kommission und dem IWF. Der Währungsfonds erklärte kürzlich, in Griechenland hätte es schon beim ersten Hilfsprogramm 2010 einen Schuldenschnitt geben müssen. Die Kommission wies das entschieden zurück. IWF-Chefin Christine Lagarde und EU-Währungskommissar Olli Rehn hatten vergangene Woche den Streit für beendet erklärt und ihre gute Kooperation betont.