Die weltweite Wirtschaftsflaute drückt auf die deutsche Exportbilanz. Im ersten Halbjahr 2013 exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 547,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 0,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Importe sanken im gleichen Zeitraum um 1,6 Prozent auf 449,7 Milliarden Euro. Stärker als im Durchschnitt verminderten sich die deutschen Exporte im Juni – in dem Monat lagen sie 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Dennoch liefen die Juni-Geschäfte besser als die im Mai: Saisonbereinigt stiegen die Ausfuhren um 0,6 Prozent. Volkswirte hatten allerdings mit einem Plus von 0,9 Prozent gerechnet.

Vor allem der Handel in der Euro-Zone schwächelte. Der Wert der deutschen Ausfuhren sank von Januar bis Juni um 3,1 Prozent. Die Exporte in die EU-Staaten gingen um 1,7 Prozent zurück, während die Ausfuhren in andere Staaten um 1,0 Prozent zulegten. Im Juni allerdings gingen die Ausfuhren in Drittländer um 4,6 Prozent zurück, während die Exporte in die EU – dank guter Zahlen für die Nicht-Euro-Staaten – nur um 0,1 Prozent schrumpften.

Für das zweite Halbjahr prognostizieren Analysten bessere Aussichten: "Wir erwarten, dass sich China im Jahresverlauf erholt und die USA stärker wachsen. Der Export in Drittländer sollte also zulegen", sagte Heiko Peters von der Deutschen Bank.