Die Welt ist voller Egoisten – denn Egoismus zahlt sich aus. Das haben uns in den letzten Jahrzehnten zwei einflussreiche Forschungsrichtungen lehren wollen. Biologen behaupteten lange, das egoistische Gen setze sich in der Evolution durch. Und in den Wirtschaftswissenschaften regierte der Homo Oeconomicus: ein vernunftgetriebener Agent, dessen Handeln stets nur auf das Eigeninteresse zielt.

Doch im Alltag ist der Homo Oeconomicus schwer zu entdecken. Menschen engagieren sich sozial, spenden für wohltätige Zwecke, sie stimmen für politische Parteien, deren wirtschaftliches Programm nicht in ihrem finanziellen Interesse liegt. Manche riskieren für ihre Ideale gar ihr Leben. Heißt das etwa, dass sich das egoistische Gen im Laufe der Evolution gar nicht durchsetzt?

Diese Frage hat ein Forscherteam der ETH Zürich umgetrieben, dessen Studie in der Fachzeitschrift Scientific Reports publiziert wurde. Anhand eines Computermodells haben die Forscher den Ausgang eines sich wiederholenden Gefangenendilemmas simuliert. Das Gefangenendilemma ist ein beliebtes Strategiespiel aus der Verhaltensökonomie, das zeigt, dass die Entscheidung eines Einzelnen zwar rational sein kann, nicht aber das Optimum für Alle bedeutet.

Die Wissenschaftler Thomas Grund und Dirk Helbing veränderten nun die Ausgangskonstellationen. Im Anfangsstadium besteht die Menschheit größtenteils aus Egoisten. Nur aufgrund des Zufalls kommen manchmal ein paar Altruisten zur Welt. Um sich fortpflanzen zu können, konkurrieren alle Menschen um Ressourcen. Es liegt zwar in ihrem Gemeininteresse zu kooperieren – aber jeder kann sich einen Vorteil verschaffen, indem er abtrünnig wird.



Nur wenn die wenigen Altruisten trotz dieser schwierigen Ausgangslage besonders üppige Ressourcen ergattern, können sie viele Kinder bekommen – und so ihre Großzügigkeit an die nächste Generation vererben. Aber setzen sie sich nach zehn, 50 oder 100 Generationen durch? Oder führt die natürliche Selektion zwangsläufig zur Dominanz des Homo Oeconomicus?

Es bilden sich clusters of cooperators

Erstaunlicherweise nicht. Stattdessen gewinnen schon nach wenigen Generationen die Altruisten die Oberhand. Denn wenn durch Zufall einige von ihnen zeitlich und räumlich nahe aneinander geboren werden, genießen sie aufgrund ihrer Zusammenarbeit beachtliche evolutionäre Vorteile. Es bilden sich clusters of cooperators.

Die Selbstlosen bekommen wiederum Nachkommen, die sich wiederum altruistisch verhalten. Obwohl in ein paar Regionen weiterhin die Egoisten dominieren, setzen sich die Altruisten in ganzen Landstrichen durch. Die Evolution kann also nicht nur den Homo Oeconomicus hervorbringen, sondern auch einen ganz anderen Typ, den Homo Socialis, wie ihn Grund und Helbig nennen.