ZEIT ONLINE: Frau Spieß, wie erklären Sie sich das Gebührenchaos für Kita-Plätze?

Katharina Spieß: Das Chaos ist Teil des Faktes, dass Kindertagesstätten primär in die Zuständigkeit der Kommunen und auch der Länder fallen. Viele Bundesländer haben zwar Gebührenordnungen, diese variieren aber. Teilweise legen Kommunen Gebühren fest, dann ist die Vielfalt innerhalb des Landes noch größer. Selbst wenn alle Länder verbindliche Gebührenordnungen hätten, hätten wir immer noch 16 unterschiedliche Landesregeln.

ZEIT ONLINE: Sie wollen also einheitliche Gebühren.

Spieß: Ich befürworte einheitlichere Kitagebühren. Die Eckwerte sollten zumindest gleich sein. Die Einkommensstaffelung ist etwa in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Sprich: Wie viele Eltern mit einem bestimmten Einkommen an Kitagebühren bezahlen müssen. In vielen Ländern gibt es außerdem Regeln, dass für Geschwisterkinder weniger bezahlt werden muss. Untere Einkommensgruppen müssen oft nur einen geringen Beitrag oder nur eine Verpflegungspauschale aufbringen. Die Gebühren sollten einheitlicher sein.

ZEIT ONLINE: In manchen Kommunen wird über die Kitagebühren mehr von reichen Familien zu armen umverteilt als durch das Steuersystem. Wie rechtfertigt der Staat, dass Gutverdiener so viel stärker zur Kasse gebeten werden?

Katharina Spieß C. Katharina Spieß (47) forscht für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und ist Professorin für Bildungs- und Familienökonomie an der Freien Universität Berlin.

Spieß: Es mag stimmen, dass im oberen Einkommensbereich relativ hohe Gebühren anfallen. Ich halte es aber für extrem sinnvoll, von einkommensarmen Familien keine oder sehr geringe Gebühren zu fordern. Dies ermöglicht diesen Familien, dass auch ihre Kinder einen Kitaplatz in Anspruch nehmen können. Denn wir wissen: Bislang sind Kinder aus den unteren Einkommensgruppen in Kindertagesstätten oft unterrepräsentiert, während die Kinder aus wohlhabenden Familien überproportional vertreten sind. Ohne die geringeren Gebühren für einkommensschwächere wäre dieser Befund vermutlich noch deutlicher.

ZEIT ONLINE: Die SPD fordert gebührenfreie Kitaplätze. Ist das gerecht?

Spieß: Gut verdienende Eltern haben eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft für Kinderbetreuung einer guten Qualität. Diese Zahlungsbereitschaft hilft, um erst einmal mehr Geld in die Qualität der Betreuung zu investieren, bevor wir darüber reden, ob wir eine mittelmäßige Qualität für alle gebührenfrei anbieten. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass Eltern mit hohem Einkommen die Gebühren im Gegensatz zu Geringverdienern überproportional von der Steuer absetzen können.







ZEIT ONLINE: Sie haben keine Angst, dass sich immer mehr Eltern zusammentun und eine private Kinderbetreuung organisieren, weil ihnen die Gebühren zu hoch sind?

Spieß: In dem Fall müssten sie es schaffen, eine Kinderbetreuung zu organisieren, welche dem Angebot der öffentlich subventionierten Einrichtungen entspricht, noch dazu zu einem günstigeren Preis. Das wird schwierig werden. Wenn man von einigen Extremfällen absieht, wirkt die staatliche Subvention. Probleme sehe ich eher in der unglaublichen regionalen Spreizung.

ZEIT ONLINE: Manche finanzschwache Kommunen fordern auch von den ärmeren Eltern hohe Gebühren. Wie kann der Staat eine stärkere Chancengleichheit herstellen?

Spieß: Diesen Befund finde ich in der Tat problematisch. Generell sollten die Kommunen bei der Finanzierung der Kindertagesbetreuung stärker entlastet werden. Bildung und Betreuung ist, wie wir alle wissen, für den Einzelnen und die Gesellschaft extrem wichtig. Die Chancen auf eine gute Bildung sollten nicht so stark wie bisher davon abhängen, ob ich in einer finanzschwachen oder finanzstarken Kommune lebe. Deswegen mein Plädoyer dafür, dass sich insbesondere der Bund, aber auch die Länder finanziell noch mehr beteiligen. Die Kommunen sind teilweise finanziell überfordert, deswegen gibt es vermutlich auch die beschriebenen Exzesse.

ZEIT ONLINE: Warum gibt es kaum verlässliche Daten, die transparent machen, welche Eltern wie viel zahlen müssen?

Spieß: Es gibt zwar Umfragedaten, welche diese Informationen erfassen. Es würde aber sehr helfen, wenn wir darüber hinaus noch weitere Daten zu den Gebühren und auch den Kosten der Kindertagesbetreuung hätten und zwar auf kleinräumiger Ebene. Da in diesem Bereich jedoch viele Akteure agieren, bräuchte man eine Art Moderator, welcher dies organisiert. Diese Moderatorenrolle könnte noch sehr viel stärker als bisher der Bund übernehmen.