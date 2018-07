Die Stadt Köln bemüht sich wirklich, es nicht wie eine Absage klingen zu lassen. "Die diesjährige Vergabe der städtischen Kitaplätze ist so gut wie abgeschlossen", heißt es in dem Formbrief, den das Jugendamt in den vergangenen Wochen an Eltern ein- und zweijähriger Kinder verschickte, "und ich habe alle Bemühungen unternommen, um auch Ihnen einen Betreuungsplatz in einer städtischen Kindertageseinrichtung anbieten zu können".



In dem anonymen, da "maschinell erstellten" Schreiben geht es frohgemut weiter: "Ich biete Ihnen einen Platz in Kindertagespflege (Betreuung durch eine Tagesmutter/ einen Tagesvater) an." Dort seien ausreichend Plätze vorhanden – Eltern mögen sich bitte an eine der fünf angehängten Adressen wenden, die die Stadt mit der Vermittlung beauftragt habe. Heißt im Klartext: Einen Kita-Platz zu finden, hat leider nicht geklappt. Aber ein Platz bei einer Tagesmutter ist doch bestimmt zu bekommen.

Das stimmt sogar. Es ist aber auch kein Wunder: Denn einen Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter können sich längst nicht alle Eltern leisten. Das liegt daran, dass für die zwei Beiträge auf einmal fällig werden. Einerseits ein städtischer Beitrag, der je nach Einkommen und Betreuungsdauer monatlich bei bis zu 491,14 Euro liegt – egal ob Kita oder Tagesmutter. Zudem verlangen die Tagesmütter allerdings noch einen satten Beitrag obendrauf. Sechs bis acht Euro nehmen Kölner Tagesmütter im Schnitt pro Kind und Stunde ein, berichtet die Fröbel-Gruppe, ein Träger freier Kindergärten und eine der fünf Einrichtungen, an die die Stadt Eltern ohne Kita-Platz für die Vermittlung der Tagespflege verweist.



Die Stadt fördert die Tagesmütter mit 3,50 Euro pro Kind und Stunde, außerdem gibt es Zuschüsse zu den Sozialabgaben und zur Krankenversicherung. Das ist nach herrschender Meinung von Juristen allerdings zu wenig für die angemessene und leistungsorientierte Vergütung, die Tagespflegekräften nach Sozialgesetzbuch zusteht. Solange sie den Zuschuss nicht erhöht, kann die Stadt Köln ihren Tagesmüttern deshalb auch nicht verbieten, zusätzlich noch mal bei den Eltern die Hand aufzuhalten. 2,50 Euro bis 4,50 Euro kassieren diese also von den Eltern extra. Macht bei 45 Betreuungsstunden 487 bis 877 Euro pro Monat, oder im Höchstfall mehr als 10.000 Euro pro Jahr – zuzüglich des städtischen Beitrags. Weitere 2,50 Euro Essensgeld pro Tag sind da noch nicht mal eingerechnet.



Am Ende bleibt kaum etwas übrig



Während diese Summe Eltern mit geringem Einkommen finanziell komplett überfordern dürfte, führt die aktuelle Rechtslage in Köln dazu, dass selbst gut verdienende Ehepaare bei den Betreuungskosten des Nachwuchses an ihre Grenzen stoßen, wie die Beispielrechnung einer Doppelverdiener-Familien mit einem Bruttojahreseinkommen von 78.000 Euro zeigt, das entspricht zwei Bruttoeinkommen von 3.250 Euro im Monat.

Nach Abzug von 7.008 Euro Kinderfreibetrag (statt Kindergeld) und Betreuungsfreibetrag inklusive Soli und Kirchensteuer sind vom Bruttoverdienst 17.721 Euro Steuern zu zahlen. Außerdem gehen noch die Sozialabgaben ab, sind beide Elternteile angestellt und gesetzlich krankenversichert, zahlt jeder etwa 656 Euro Arbeitnehmerbeitrag in die Rentenkasse, Arbeitslosenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung. Macht weitere 15.744 Euro pro Jahr.