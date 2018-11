Die Bilder von Hunderten Toten entsetzen die Welt: Im syrischen Bürgerkrieg soll in der Region Ghouta Giftgas eingesetzt worden sein. Das Assad-Regime und die Rebellen werfen sich gegenseitig vor, für den Angriff mit Chemiewaffen verantwortlich zu sein. Experten der Vereinten Nationen sind seit gestern vor Ort und untersuchen die Region, in der das Gas vermutlich zum Einsatz kam. Unabhängige Berichte gibt es bislang nicht.

Nach Angaben von Human Rights Watch wurden die Chemiewaffen in Raketen verschossen. Die Menschenrechtsorganisation beruft sich dabei auf Augenzeugenberichte. Großbritannien und die Vereinigten Staaten beschuldigen das Assad-Regime, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Von einer "sehr hohen Wahrscheinlichkeit eines Giftgasangriffs" sprach am Montag auch Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Die Umstände, die Bilder, die Zeugenberichte, auch die Aussagen internationaler Hilfsorganisationen sprechen leider eine deutliche Sprache."

Syrien verfügt seit Jahrzehnten über Chemiewaffen. Offen zugegeben wurde dies von der Regierung jedoch erst im Juli 2012. Die Regierung Assad werde ihre C-Waffen niemals gegen die eigene Bevölkerung einsetzen, versicherte ein Sprecher des Außenministeriums. Indirekt drohte er aber mit einem chemischen Angriff auf feindliche Armeen, sollten ausländische Soldaten in Syrien einmarschieren.

Unterstützung aus Nordkorea



Die ersten Chemiewaffen erhielt Syrien vermutlich aus Ägypten. Die Regierung in Kairo überließ nach Informationen der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) den Partnern in Damaskus "vermutlich im zeitlichen Umfeld des Yom-Kippur-Kriegs von 1973 Hautkampfstoffe wie Senfgas – als Mittel der Abschreckung gegenüber Israel". Später baute das syrische Regime eigene Fertigungskapazitäten und Labore zum Entwickeln und Herstellen von chemischen Waffen auf. Bis heute ist das syrische Chemiewaffenprogramm jedoch von Technologie-Importen abhängig.

Aber nur wenige Staaten sollen bereit sein, Syrien die erforderliche Technologiehilfe zu leisten. Auf der Verdächtigenliste ganz oben steht Nordkorea, das in der Vergangenheit bereits mit Libyen, Iran und Pakistan beim Aufbau von Produktionslinien für Massenvernichtungswaffen und Raketentechnologie kooperiert haben soll.

"Heute hat Syrien das größte aktive Chemiewaffen-Programm der Welt", stellte der SWP-Experte Oliver Meier im Juni 2013 in einer Studie fest. Es soll mindestens drei größere staatliche Produktionsstätten und drei große Lagerorte für Giftgase und andere Massenvernichtungswaffen in Syrien geben. Mit Hilfe aus Nordkorea hat Syrien zudem Produktionskapazitäten für Mittelstreckenraketen aufgebaut, die als Träger für Chemiewaffen infrage kommen.