"Basierend auf ihren bisherigen Einkäufen, Jeff Bezos, könnte Ihnen auch Folgendes gefallen: die Los Angeles Times, der Orlando Sentinel, Newsweek", twittert der amerikanische Journalist Marc Ambinder trocken. Bezos, Milliardär und Gründer von Amazon, kauft die Washington Post – für 250 Millionen Dollar. Mit im Paket sind ein halbes Dutzend Regionalzeitungen, die der Washington Post Company gehören.

Um die Jahrtausendwende wäre das noch ein Spottpreis gewesen. Aber die Post, die mit den Watergate-Reportern Bob Woodward und Carl Bernstein Hollywood-Ruhm erlangt hatte, hatte zuletzt eine Druckauflage von nur noch 475.000. Im vergangenen Halbjahr schrieb sie einen Verlust von 50 Millionen Dollar. Und das trotz hartem Sparprogramm: Die Familienerbin und Verlegerin Katherine Weymouth hatte bereits verschiedene Außenbüros geschlossen und die Buchbeilage am Wochenende eingestellt.

Nun zog die Familie die Reißleine; wie zuvor schon die Unternehmer-Familien, denen das Wall Street Journal und die Los Angeles Times gehörten. Der Spott folgte auf dem Fuße: Bezos sei der "perfekte Eigentümer einer Zeitung; er hat den Ruf, großartige Firmen aufzubauen, die keinen Profit abwerfen", twitterte der Journalist Ben Popper.

Jeff Bezos will an den journalistischen Werten der Post festhalten. Die Chefredaktion bleibt, auch Weymouth soll Verlegerin bleiben, denn er werde die Zeitung nicht "tagtäglich" von Seattle aus managen, schrieb er am Montagabend in einem Brief an die Leser. Allerdings: Natürlich werde es Veränderungen geben. "Das Internet verwandelt so gut wie jedes Element des Nachrichtengeschäfts, es verkürzt den Nachrichtenzyklus, höhlt bewährte Erlösquellen aus und schafft neue Konkurrenz", schrieb er. "Es gibt keine Landkarte, deshalb müssen wir den Weg erfinden und experimentieren."

Das ausgerechnet Bezos die Zeitung übernimmt, hat eine gewisse Ironie. War es doch genau das Internet, das Bezos so reich gemacht hat und die Washington Post arm. Sein Vermögen wird auf 25 Milliarden Dollar geschätzt, der Kaufpreis für die Post fällt für ihn nicht weiter ins Gewicht.



Der 49-Jährige, nicht sonderlich hochgewachsene, schlaksige Ingenieurwissenschaftler wirkt immer noch wie ein großes Kind. Als er vor ein paar Jahren in New York den neuen Kindle vorstellte, Amazons E-Reader, inzwischen millionenfach verkauft, hatte er Stephen King im Schlepptau. Während der Autor sein neuestes Werk auf dem Kindle vorlas, hüpfte Bezos herum und lachte, als sei er eine uncoole Ausgabe von Sergej Brin oder eine fröhliche von Steve Jobs. Anders als der Apple-Gründer aber will Bezos keine Kult-Geräte verkaufen, sondern preiswerte Geräte für Normalbürger.



Geliebt, gehasst, gefürchtet

Der Sohn deutschstämmiger Siedler, in New Mexico geboren, in Texas und Florida aufgewachsen, studierte in Princeton und ging dann zu einem New Yorker Hedgefonds. Anfang der neunziger Jahre entdeckte er das Internet für sich. Als er las, dass dem Onlinehandel Wachstumsraten von mehr als 2.000 Prozent prognostiziert wurden, kündigte er seinen Job, setzte sich ins Auto und fuhr quer durch das ganze Land, bis nach Seattle im Staat Washington. Dort gründete er Amazon.



Washington wählte er aus steuerlichen Gründen: Bei Verkäufen über die Staatsgrenze hinweg fällt keine Mehrwertsteuer an, das verschafft Amazon einen Vorteil gegenüber den Buchläden. Unterwegs stellte er seinen Businessplan zusammen, im Grand Canyon fiel ihm der Name ein, der am Anfang des Alphabets stehen sollte. Lange wuchs Amazon zwar fantastisch, warf aber kaum Gewinne für die Aktionäre ab, weil Bezos alles gleich wieder investierte. Aber mit dieser über Jahre angelegten Strategie überlebte die Firma das Platzen der Internetblase; heute ist Amazon der größte Onlinehändler der Welt. Geliebt von Kunden, gehasst von Gewerkschaften, gefürchtet von Verlegern baut Bezos quasi ein Paralleluniversum zum herkömmlichen Buchhandel auf.