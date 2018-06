Der Deutsche Aktienindex Dax hat am Montag ein neues Rekordhoch erreicht. Er stand bei 8626,11 Punkten – und damit so hoch wie noch nie in seiner Geschichte.



Grund für den Rekordwert: Der früheren US-Finanzminister Larry Summers hat seine Kandidatur für die Nachfolge von US-Notenbankchef Ben Bernanke zurückgezogen. Damit gilt Janet Yellen als wahrscheinlichste Kandidatin für den Posten. Unter Yellens Führung – so die Einschätzung von Analysten – würde sich ein Ausstieg der Notenbank aus den milliardenschweren Anleihenkäufen länger hinziehen, als dies unter Summers zu erwarten gewesen wäre.



An den Börsen hört man solche Nachrichten gerne – schließlich gilt eine lockere Geldpolitik der Fed als Garant für steigende Kurse. Der EuroStoxx50 kletterte mit 2.901 Punkten auf den höchsten Stand seit Mai 2011. "Das ganze Geld muss ja irgendwo hin und da sind die Aktienmärkte ein willkommener Abnehmer", sagte ein Händler.



Der MDax rückte um 1,12 Prozent auf 15.007 Punkte vor. Für den TecDax ging es um 0,83 Prozent auf 1.072 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 legte um 0,88 Prozent auf 2.892 Punkte zu.



Bislang kauft die Fed monatlich für 85 Milliarden Dollar Staatsanleihen und Immobilienpapiere. Am Mittwoch will sie entscheiden, ob sie die Käufe angesichts einer inzwischen stabileren Konjunktur drosselt. Erwartet wird eine Reduzierung von zehn bis 20 Milliarden Dollar pro Monat.

Aufschwung wird nicht von Dauer sein

Schon im Mai war der Dax wegen der Geldpolitik der Notenbanken auf ein Rekordhoch von 8.557,86 Zähler gestiegen . Danach folgte ein nervöses Auf und Ab, weil Investoren mit einem baldigen Ende des Geldflusses rechneten. Auch die Furcht vor einem US-Militärschlag in Syrien drückte die Werte.

Börsianer bezweifeln, dass der Aufschwung von Dauer ist. "Es gibt noch viele Unsicherheiten, die auch ganz schnell wieder ordentliche Kursverluste mit sich bringen können", sagte ein Händler. "Noch weiß keiner, wie die Fed tatsächlich ihren Ausstieg aus der Geldpolitik organisieren wird, hinzu kommen die am Sonntag anstehende Bundestagswahl und die Frage, ob die Konjunktur langfristig auf dem Erholungspfad bleibt."



Der Dax hat in diesem Jahr bislang rund zwölf Prozent zugelegt, der EuroStoxx50 knapp neun Prozent. Für den Dollar ging es wegen der Aussicht auf eine eher langsame Drosselung der US-Anleihenkäufe bergab. Der Euro stieg auf 1,3382 Dollar.