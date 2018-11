Der italienische Fotoreporter Paolo Pellegrin gilt als einer der renommiertesten Fotoreporter. Zuletzt war er für eine Reportage in Guantánamo. Seine Einsatzorte lesen sich wie eine Chronik der Katastrophen: Kosovo, Darfur, Libanon. Für uns fuhr er in das Braunkohlegebiet Welzow in der Niederlausitz in Brandenburg. Für den Fotografen ein Wiedersehen mit Ostdeutschland nach über 20 Jahren.