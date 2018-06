Eigentlich sollte Rumäniens Beitritt zur EU helfen, das Land aus der Armut zu führen. Doch auch sechs Jahre nach der Aufnahme in die Europäische Union gibt es in Rumänien viel Armut. Besonders schlimm ist es in der Stadt Aninoasa, 330 Kilometer westlich von Bukarest. 4.800 Menschen leben hier. Nur wenige haben Arbeit. Nun hat Aninoasa als erste Kommune in Rumänien einen Insolvenzantrag gestellt.