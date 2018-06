Schon lange hatten Griechenland und seine Schuldenkrise keine Schlagzeilen mehr gemacht. Das Thema wird beschwiegen – bis nach der Bundestagswahl, bis zum nächsten Bericht der famosen Troika, bis zum nächsten haircut oder der nächsten Milliardenzahlung.

Heute jedoch will Ministerpräsident Samaras nach Brüssel kommen und den Europäern verkünden, dass weitere Entlassungen von Staatsdienern und weitere Kürzungen von Renten und Sozialleistungen den Griechen nicht mehr zuzumuten sind.



Mir fällt dazu im Moment nichts Besseres ein als ein paar alte Verse. Zufällig fielen sie mir beim Aufräumen am Wochenende in die Hand, in einem Gedichtband des großen griechischen Schriftstellers Konstantinos Kavafis (1863-1933).

Darin findet sich neben vielen schönen Stücken das Gedicht In einer großen griechischen Kolonie, 200 v. Chr. Ich gebe es hier leicht gekürzt wieder. Lesen Sie ruhig weiter, es ist hochaktuell.







Dass in der Kolonie nicht alles zum Besten steht,

daran gibt es überhaupt keinen Zweifel,

obwohl wir Fortschritte machen.

Vielleicht, so meinen nicht wenige, ist die Zeit

gekommen, einen politischen Reformer einzuladen.

Doch das Ärgerliche, das Schwierige dabei ist,

dass diese Reformer so viel

Aufhebens um alles machen

(Ein Segen wäre es, wenn wir

sie nicht brauchten). Sie untersuchen alles

bis in die kleinsten Einzelheiten, stellen Fragen

und plötzlich entwerfen sie radikale Reformen,

die sofort durchgeführt werden müssen.

Zudem sind sie geneigt, Opferbereitschaft zu empfehlen...

Und je weiter sie ihre Untersuchung treiben,

desto mehr Überflüssiges finden sie,

Das zu streichen wäre, was jedoch nur schwer durchführbar ist.

Und wenn sie schließlich ihre Arbeit beendet,

alles ausführlich diagnostiziert und zurückgestutzt haben,

fahren sie ab, nicht ohne ihre Besoldung mitzunehmen.

Dann merkt man erst wirklich, wie es aussieht

nach solch kräftigen chirurgischen Schnitten.

Das 1928 geschriebene Gedicht endet so:

Vielleicht ist die Zeit noch nicht gekommen.

Handeln wir nicht überstürzt. Eile ist eine

gefährliche Sache. Voreilige Maßnahmen bereut man nur.

Sicherlich lässt vieles in der Kolonie zu wünschen

übrig, aber was Menschliches wäre schon vollkommen?

Und schließlich machen wir doch Fortschritte.

Kann man sich einen besseren Kommentar vorstellen zum heutigen Zustand Griechenlands, den Empfindungen seiner Menschen und den Gefühlen seines Ministerpräsidenten?