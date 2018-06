Destinazione Italia, Ziel Italien: So heißt der Plan, den Enrico Letta in den kommenden Wochen der Wirtschaftswelt in den USA, Kanada und den arabischen Ländern vorstellt. Der italienische Ministerpräsident will ausländische Unternehmen und Finanzinvestoren davon überzeugen, in Italien zu investieren.

Italien steckt noch immer tief in der Rezession. Um die Konjunktur wieder zum Laufen zu bringen, braucht das Land Geld. Die Italiener und die italienischen Unternehmen investieren angesichts der herrschenden Unsicherheit kaum noch. Für ein echtes Konjunkturprogramm fehlen der Regierung wiederum die Mittel. Der Spielraum für eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik ist äußerst gering. Deshalb muss Geld aus dem Ausland her.

Nach den jüngsten Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die italienische Wirtschaft in diesem Jahr um 1,8 Prozent schrumpfen. Die Rezession ist damit stärker, als die Regierung bislang annahm. Auch deshalb musste Italien erst kürzlich die Prognose für das laufende Haushaltsdefizit nach unten korrigieren. So wird die Neuverschuldung im laufenden Jahr erneut über der Maastricht-Defizitgrenze von drei Prozent liegen.

Die Schulden Italiens sind hoch (ungefähr 2.000 Milliarden Euro), aber das Land besitzt auch ein erhebliches Staatsvermögen von geschätzten 500 Milliarden Euro. Das meiste davon inform von Aktien und Immobilien. Sollte es die Regierung schaffen, einen Teil davon zu verkaufen, könnte ein neues Defizitverfahren der EU fürs Erste abgewendet werden. Doch in Italien selbst gibt es nur wenig Interesse, dem Staat Unternehmensteile oder Immobilien abzukaufen. Deshalb spekulieren viele Ökonomen bereits über das eigentliche Ziel von Lettas Werbetour: ausländische Investoren für die italienischen Staatsunternehmen zu begeistern.

In Italien wächst die Angst

Die Liste der möglichen Kaufobjekte ist lang. Für die drei Sparten der Traditionsfirma Ansaldo – Energie, Bahntechnik und Eisenbahnschienen – interessieren sich bereits Siemens, General Electrics, Hitachi so wie die koreanische Firma Doosan. Die Bahn und Post könnten schon bald an die Börse gehen. "Außerdem gibt es etwa 4.000 Stadtwerke, die sich zu größeren Unternehmen zusammenschließen und dabei das Interesse internationaler Käufer wecken könnten", sagt Emilio Barucci, Autor des Buches Staat und Markt in der zweiten Republik.

Unter den Italienern wächst nun die Angst, die Schieflage des Landes könnte zu einem Ausverkauf führen. Ausländische Unternehmen sichern sich profitable italienische Firmen zum Schnäppchenpreis. Als schlechtes Omen werten viele, dass ausgerechnet während Lettas Besuch in den USA bekannt wurde, dass zwei ehemalige Staatsunternehmen – der Telefonkonzern Telecom Italia und die Fluggesellschaft Alitalia – verkauft werden. Die spanische Telefonica soll etwa 800 Millionen Euro zahlen, um die Kontrolle über Telecom Italia zu übernehmen, während Air France ihren Alitalia-Anteil mit 400 Millionen Euro auf 50 Prozent ausbauen will.