Beim Luft- und Raumfahrtkonzern EADS stehen scharfe Einschnitte bevor. Firmenchef Tom Enders sagte der Süddeutschen Zeitung, die Firma werde um weitere Reduzierungen bei Kosten und Personal bei der neuen Rüstungssparte mit Sitz in München nicht herumkommen. "Im Dezember werden wir dazu Konkretes sagen können. Aber so viel steht jetzt schon fest: Ohne harte Maßnahmen wird es nicht gehen."

Ziel sei die nachhaltige Steigerung der Ertragsfähigkeit, sagte Enders. "Und wir müssen wettbewerbsfähiger werden, vor allem auf den europäischen Märkten." So sei die Rüstungssparte Cassidian zwar am Umsatz gemessen die profitabelste im Konzern. "Aber da ist noch erheblich Luft nach oben. An der Zehn-Prozent-Marke kratzen auch die noch nicht."

Enders verschmilzt Cassidian gerade mit der Raumfahrt-Tochter Astrium und der Tochter Airbus Military, die das Transportflugzeug A400 M herstellt, zu Airbus Defence and Space.



Beim Großraum-Flugzeug A380 sei nach wie vor das Ziel, die Gewinnschwelle ab 2015 zu erreichen. "Das ist auch weiter realistisch", sagte Enders.

Auf die Frage, ob er im Streit mit der Bundesregierung über einen 600-Millionen-Euro-Kredit für den Bau des neuen A350 Hoffnung habe, dass das Thema zu den Akten komme, sagte Enders: "Für uns ist das Thema erledigt. Wir haben mit der Bundesregierung leider keine Einigung erzielen können."