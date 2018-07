Die EU-Finanzminister haben sich auf ihrem Treffen in Luxemburg auf die rechtlichen Eckdaten für den Aufbau einer zentralen Bankenaufsicht in der EU geeinigt. Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Einheit soll mit mehreren Hundert Mitarbeitern die rund 130 größten Banken der Euro-Zone direkt überwachen. Sie ist ein wichtiger Baustein der europäischen Bankenunion. Der Arbeitsbeginn ist für November 2014 geplant.



Mit dem Aufbau der Bankenunion zieht die EU die Lehren aus der Finanzkrise. Künftig soll es nicht mehr möglich sein, dass eine Bank riskante Kredite hält und Finanzinstitute auch in anderen Ländern oder gar Staaten in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt.



"Die EZB hat jetzt die Rechtsgrundlage, um bei den Arbeiten für den Aufbau der Bankenaufsicht bei der EZB zügig voranzugehen", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nach der Einigung. "Die EZB arbeitet ja mit Hochdruck daran, das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bankenunion." Nun müssten auch die weiteren rechtlichen Regelungen für den Aufbau der weiteren Teile der Bankenunion "so rasch wie möglich" entschieden werden.



Ähnlich äußerte sich EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen . Die Zentralbank werde nun anfangen "mit den praktischen Dingen: Aufseher einzustellen, ein Gebäude zu mieten, den kommenden Stresstest konkret anzugehen", kündigte Asmussen an. In den kommenden Wochen will die EZB tausend Mitarbeiter einstellen, darunter 700 Bankenaufseher.

Bevor die EZB ihre Arbeit als Aufsicht aufnimmt, will sie Europas Banken genau prüfen. Dieser Stresstest soll zeigen, ob sie ausreichend kapitalisiert sind. Als nächste Schritte müssen sich die EU-Staaten darauf einigen, wer nötige Finanzspritzen gibt. Ebenfalls ungeklärt ist auch, wie zukünftig eine mögliche Bankenabwicklung aussehen könnte und wie dafür nötige Abwicklungsfonds finanziert werden.