Diese Zahlen überraschen: Im September lag die durchschnittliche Inflationsrate in der Euro-Zone nach einer ersten Schätzung bei 1,1 Prozent. Das ist ein neuer Tiefstand. Auch wenn viele Verbraucher vielleicht im Alltag das Gegenteil empfinden und über steigende Strom- und Restaurant-Rechnungen schimpfen: Seit Anfang 2010 lag die Inflationsrate nicht so niedrig wie in diesem Herbstmonat.

Einige Länder sind weit entfernt von dem Ziel der Europäischen Zentralbank, die Inflation nahe bei zwei Prozent zu sehen. In den EU-Verträgen heißt es, dass sie "unter, aber nahe bei zwei Prozent" liegen soll. Ökonomen sprechen in der Regel von einem Korridor von etwa 1,6 bis zwei Prozent.

Für Griechenland ist das zurzeit illusorisch. Dort fallen die Preise bereits, im August lag die Inflation bei minus einem Prozent. Mit diesem Wert steht Griechenland zwar bislang in der Euro-Zone allein da.



Doch auch in anderen Krisenländern steigen die Preise nur äußerst moderat: Gleich fünf Euro-Zonen-Länder (Griechenland, Zypern, Frankreich, Irland, Malta und Portugal) wiesen im August eine Inflationsrate von nur einem Prozent oder noch weniger aus. Dass die tatsächliche Preissteigerung gar noch geringer sein könnte, darauf weist Zsolt Darvas vom Forschungsinstitut Bruegel in Brüssel hin. Einige Staaten hätten etwa die Steuern erhöht, solche Sondereffekte würden die Zahlen verzerren, sagt er.



In Deutschland wird dagegen weiterhin leidenschaftlich über das Thema Inflation diskutiert. Die eurokritische Partei Alternative für Deutschland warnt sogar vor einer bevorstehenden hohen Preissteigerung aufgrund der Krise. Die aktuelle Lage wird dabei völlig ignoriert. Sinkende Preise mögen die Verbraucher kurzfristig erfreuen, langfristig sind sie jedoch fatal für eine Volkswirtschaft. Ist die Inflation negativ, dann spekulieren die Konsumenten auf noch niedrigere Preise in der Zukunft und verschieben ihre Ausgaben. Die Umsätze der Unternehmen sinken, sie müssen sparen, Kosten reduzieren und im Ernstfall Arbeitsplätze abbauen. Am Ende könnte das Land in einer Spirale aus sinkenden Preisen und einer Rezession landen. In Japan versucht die Regierung seit Jahren, der Deflationsfalle zu entkommen.

Niedrige Inflation in Krisenstaaten gewünscht

Dass gerade in Krisenstaaten wie Portugal oder Griechenland Preissteigerungen ausbleiben, ist allerdings erst einmal nichts Überraschendes. Dort versuchen die Regierungen zurzeit harte Strukturreformen und Sparprogramme umzusetzen. Wenn die Einkommen der Bevölkerung sinken, müssen Unternehmen entsprechend die Preise senken, um ihre Produkte noch verkaufen zu können und auch international mithalten zu können. "Niedrige Inflationsraten sind in einigen Staaten durchaus gewünscht, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern", sagt Joachim Scheide vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Das bedeutet allerdings auch: Damit die Euro-Zone im Schnitt bei einer Inflationsrate von etwa zwei Prozent landet, müssen im Gegenzug andere Staaten zwangsläufig eine höhere Inflationsrate verzeichnen. Mittelfristig könnte, so sagen Fachleute wie Scheide, in wirtschaftlich starken Euro-Staaten wie Deutschland die Inflationsrate bei rund drei Prozent oder noch höher liegen.