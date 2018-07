Nach Einschätzung führender deutscher Ökonomen wird die nationale Wirtschaft durch die weltweite Konjunkturerholung weiterhin wachsen. Im kommenden Jahr, so schreiben die Experten in ihrem Herbstgutachten für die Bundesregierung , werde die Wirtschaftsleistung um 1,8 Prozent steigen.



Für den Rest des laufenden Jahres halbierten die Wirtschaftsinstitute ihre Prognose allerdings: Statt mit 0,8 Prozent wie noch im Frühjahr rechnen sie nun bis Dezember nur noch mit einem Plus von 0,4 Prozent.

Die Konjunktur geht aus Sicht der Experten nunmehr in stärkeres Wachstum über: "Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Herbst 2013 am Beginn eines Aufschwungs", hieß es in dem Gutachten. Die Weltwirtschaft ziehe an, die Unsicherheiten durch die Krise in der Eurozone nähmen ab. "Seit Jahresbeginn stehen die Zeichen auf Erholung." Auch die lockere Geldpolitik der Notenbanken trage zur Entspannung der Lage bei; Unternehmen würden wieder investieren .

Zudem sorgen eine steigende Beschäftigung und spürbare Lohnerhöhungen dafür, dass die Verbraucher mehr Geld ausgeben . Die Forscher warnen aber auch vor Inflation: "Die allmähliche Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen aufgrund der hierzulande stärker steigenden Preise dürfte zunehmend dämpfend wirken."

Zu den an dem Gutachten beteiligten Instituten gehören das Münchner Ifo, das Essener RWI, das IWH aus Halle und nach mehrjähriger Abstinenz auch wieder das Berliner DIW. Ihr Papier dient als Grundlage für die Konjunkturprognose der Regierung und als Basis für die öffentlichen Haushalte – und damit auch als Grundlage künftiger Koalitionsverhandlungen. Das halbjährige Gutachten trägt diesmal den Titel "Konjunktur zieht an – Haushaltsüberschüsse sinnvoll nutzen".

Keine Steuererhöhungen, kein Mindestlohn

Politische Brisanz verleihen die Ökonomen ihrem Gutachten durch zwei Thesen: Zum einen sind die Institute der Meinung, dass eine Bundesregierung auch ohne Steuererhöhungen am Kurs der Haushaltskonsolidierung festhalten und zugleich mehr Geld in Bildung und Infrastruktur investieren kann. Und zum anderen warnen sie vor einem flächendeckenden Mindestlohn in Deutschland, der "wahrscheinlich deutlich negativere Folgen für den Arbeitsmarkt als die bisherigen Branchenverträge" haben würde.



Beide Anliegen – höhere Steuern und ein Mindestlohn – waren Wahlkampfziele der SPD . Sie will diese als Teil des Regierungsprogramms einer künftigen Großen Koalition durchsetzen.



Spielraum ist vorhanden

CDU und CSU können sich in ihrem Widerstand nun auf die Argumente der Wirtschaftsinstitute berufen: Die Lage der Staatsfinanzen wird sich in den kommenden Jahren weiter entspannen, schreiben diese. Auch abzüglich des Anteils für den Schuldenabbau würde bis 2018 noch immer ein Spielraum von 33 Milliarden Euro entstehen, den der Staat für dringend benötigte öffentliche Investitionen ausgeben könnte. Und: Ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde könnte in Ostdeutschland zu "einem beträchtlichem Stellenabbau" führen.



CSU-Chef Seehofer hatte am Mittwoch seinen Widerstand gegen einen solchen Mindestlohn aufgegeben für den Fall, dass die SPD im Gegenzug auf Steuererhöhungen verzichtet. Derzeit sitzen die Verhandlungsführer von Union und SPD zu ihrem dritten Sondierungstreffen zusammen. Mindestlohn und Steuern sind dort Thema.