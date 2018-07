Im internationalen Streit um Steuertricksereien in Irland will der irische Finanzminister Michael Noonan Abhilfe schaffen. Ausländischen Unternehmen soll es künftig nicht mehr möglich sein, dort erhebliche Steuersummen in ihren Heimatländern zu sparen. Noonan plane dazu eine Gesetzesinitiative, wie die Financial Times berichtet.

Bisher können sich ausländische Unternehmen in Irland listen lassen. So sind sie im steuerlichen Sinne "staatenlos". Einige Unternehmen sollen auf diese Weise nur zwei Prozent Körperschaftssteuer bezahlt haben – der übliche Satz liegt in Irland bei ohnehin niedrigen 12,5 Prozent.

Bekannt geworden war das Steuerschlupfloch vor allem durch den US-Konzern Apple: Das Unternehmen soll Steuern für Einnahmen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar gespart haben. Auch andere Unternehmen sollen das Steuerschlupfloch genutzt haben. Harsche öffentliche Kritik war die Folge.

Noonan sagte nun der Financial Times, in Irland gelistete Unternehmen dürften nicht mehr als staatenlos geführt werden. "Die einzelnen Länder befinden sich in einem aggressiver werdenden Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen", sagte er. "Ich möchte, dass Irland fair spielt – wie wir es immer getan haben." Er will am 24. Oktober einen Gesetzentwurf vorlegen.