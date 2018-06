Die Frist ist abgelaufen. Seit Dienstag, null Uhr, hat Amerikas Regierung nicht mehr genug Geld, um ihre Bundesbeamten, Angestellten und Soldaten zu bezahlen. Sie muss jetzt entscheiden, wer trotz allem seinen Lohn erhält, weil seine Dienste unverzichtbar sind. Und wer – zumindest vorübergehend – leer ausgeht.



Betroffen sind nicht nur Millionen Menschen im Staatsdienst, sondern im Grunde fast alle Amerikaner. Denn die Zahlungsunfähigkeit wird, sollte sie über Wochen andauern, fatale Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Sie könnte den zaghaften Aufschwung bremsen und überdies die horrenden Staatsschulden weiter in die Höhe treiben.



Verantwortlich für dieses Desaster ist in erster Linie eine kleine Gruppe kompromissloser republikanischer Ideologen im Repräsentantenhaus. Sie fährt nicht nur die eigene Partei an die Wand, sondern das gesamte Land. Leider besitzt die Führung dieser Traditionspartei bislang weder den Mut noch das Rückgrat, ihre Extremisten in die Schranken zu weisen.



Was derzeit in Washington passiert, könnte der Anfang einer Katastrophe sein. Es ist gut möglich, dass in zwei bis drei Wochen ein noch weit größeres Problem entsteht. Mitte Oktober nämlich muss der Kongress entscheiden, ob er die staatliche Verschuldungsgrenze weiter anhebt.



Es droht eine neue Wirtschaftskrise



Die Ideologen wollen sich auch hier wieder verweigern. Haben sie damit Erfolg, kann die Obama-Regierung die Staatsschulden nicht zurückzahlen – weder an China noch an die eigenen Banken. Dann droht eine neue Finanz- und Weltwirtschaftskrise.



Man kann lange darüber streiten, ob die Obama-Regierung die richtigen Wirtschaftskonzepte anwendet. Ob sie nicht viel früher viel stärker hätte sparen müssen, damit es erst gar nicht zu diesem Engpass gekommen wäre. Doch die paar Dutzend politischen Geiselnehmer streben nicht nach größerer Haushaltsdisziplin und solideren Staatsfinanzen. Sie wollen die ihnen verhasste Gesundheitsreform stürzen – und zwar um jeden Preis.



Obamacare ist längst Gesetz



Was aber hat das eine mit dem anderen zu tun? Obamacare ist längst Gesetz. Seit diesem Dienstag, ebenfalls Null Uhr, sind weitere wesentliche Teile in Kraft getreten. Millionen nicht krankenversicherter Amerikaner sind nun verpflichtet, einer Kasse beizutreten. Und Betriebe ab einer bestimmten Größe müssen ihre Arbeitnehmer versichern.

Für uns Europäer ist diese allgemeine Krankenversicherungspflicht eine Selbstverständlichkeit, geradezu ein Menschenrecht. Doch etliche Amerikaner – und nicht nur rechte Extremisten – sehen darin einen tiefen Eingriff in ihre Freiheit und in ihr Selbstbestimmungsrecht.