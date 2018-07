Mehr als 1.500 Unternehmen haben dieses Jahr bereits einen Nachlass oder eine Befreiung von den Gebühren für die Nutzung der Stromnetze beantragt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor.

Die Zahl der Rabattanträge hat sich danach halbiert. Im vergangenen Jahr stellten 3.151 Firmen einen Rabattantrag. Die Bundesnetzagentur genehmigte davon bereits 1.322 Anträge und lehnte noch keinen ab – die Mehrheit der Anträge ist noch anhängig. Der Großteil der beantragten Rabatte in diesem Jahr verteilt sich auf 46 Großverbraucher.

Fachleute gehen davon aus, dass zahlreiche Firmen bereits Ausnahmen bei den Netzentgelten genießen und daher die Zahl rückläufig ist. In der Regel wird die Befreiung unbefristet oder mindestens auf mehrere Jahre gewährt.



Die Netzentgelte machen etwa ein Fünftel des Strompreises aus und dienen zur Finanzierung des Betriebs und des Ausbaus der Stromnetze. Firmen, die besonders viel Energie verbrauchen, können sich aber davon ganz oder teilweise befreien lassen.



Die übrigen Endverbraucher müssen diese Rabatte per Umlage finanzieren . Nach Angaben der Grünen wurden für dieses Jahr Nachlässe im Wert von 805 Millionen Euro gewährt, davon entfielen 642 Millionen Euro auf Großverbraucher. Diese Summe müssen Privatleute und kleine Unternehmen aufbringen, sie lag in diesem Jahr bei 0,329 Cent je Kilowattstunde. In den kommenden Tagen wird die Höhe der Umlage für das kommende Jahr bekannt gegeben.

Die Grünen kritisieren die Ausnahmen und argumentieren, dass ermäßigte Entgelte etwa für Golfplätze, Autohäuser und Hähnchenmäster wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen seien. "Die Ausnahmen für Firmen wurden eingeführt, weil die schwarz-gelbe Bundesregierung dachte, dass die Strompreise nach dem Atomausstieg unter die Decke gehen", sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Höhn . Die Preise seien aber um rund 35 Prozent gefallen. "Ich gehe davon aus, dass auch die neue schwarz-rote Bundesregierung diese Regelung wegen des starken Lobbydrucks nicht fallen lässt."