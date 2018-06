Tausende Menschen haben in Portugal gegen die neuen Sparpläne ihrer Regierung demonstriert. Auf Aufforderung der Initiative Zum Teufel mit der Troika versammelten sich Demonstranten in Lissabon, Porto und zwölf weiteren Städten. Sie forderten den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho.

In Lissabon kamen rund 2.000 Menschen zum Nationalparlament und riefen "Es ist an der Zeit, dass die Regierung geht" und "Mörder, Mörder". Auf Plakaten forderten sie auch ein Referendum über das Beibehalten des Euro.

Die Regierungskritiker lehnen die harten Sparmaßnahmen ab, die Portugals Regierung im Gegenzug für ein 78 Milliarden Euro schweres Rettungspaket von Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds umsetzen muss. Gerade hat die Regierung für den nächsten Haushalt weitere Einschnitte in Höhe von 3,9 Milliarden Euro angekündigt.

Kritiker machen diesen rigiden Sparkurs für die schwache Wirtschaft und die wachsende Not der Menschen im Land verantwortlich. Die Arbeitslosigkeit liegt bei etwa 17 Prozent, außerdem steuert das Land auf ein drittes Rezessionsjahr in Folge zu. Erst am vergangenen Wochenende hatten Zehntausende in Lissabon gegen die Regierungspolitik protestiert.