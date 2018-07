ZEIT ONLINE: Herr Mehrens, Amerika hat sich im Schuldenstreit geeinigt. Wie lange hält der Frieden?

Nathan Mehrens: Möglich ist alles. Bereits Mitte Januar kann es zum nächsten Verwaltungsstillstand kommen. Dann droht einige Wochen später wieder eine sogenannte Staatspleite. Diesmal aber war der Konflikt besonders außergewöhnlich.



ZEIT ONLINE: Inwiefern?

Mehrens: Die Verhandlungen waren auch deshalb ein solches Drama, weil beide Seiten gleichzeitig über den Haushalt und das Schuldenlimit gestritten haben. Da haben viele Akteure einfach die Nerven verloren. Wenn die Sachverhalte zeitlich getrennt werden, dann sind die Chancen wesentlich größer, dass man eine vernünftige Lösung findet.

Nathan Paul Mehrens Nathan Paul Mehrens (35) ist seit Mai Präsident der "Americans for Limited Government" (ALG). Die in Washington ansässige Organisation unterstützt die Tea Party Fraktion der republikanischen Partei und fördert prominente Kandidaten des erzkonservativen Parteiflügels, darunter auch den texanischen Senator Ted Cruz. Mehrens diente zuvor in diversen Funktionen in republikanischen Regierungen.

ZEIT ONLINE:Präsident Obama hat am Ende einen Sieg davon getragen. Bei seiner Gesundheitsreform musste er keine Abstriche machen. Wie kam es dazu?

Mehrens: Die Republikaner haben den taktischen Fehler begangen, immer neue und für das Weiße Haus attraktivere Angebote zu schicken, ohne auf ein Gegenangebot zu warten. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen und den Preis immer weiter senken, dann hat der Käufer gar keine Veranlassung, selbst eine Offerte zu machen. Am Anfang der Verhandlungen hatten wir etwa verlangt, dass Obamacare...

ZEIT ONLINE: ... Obamas Gesundheitsreform...

Mehrens: ... komplett die Finanzierung entzogen wird. Davon ist am Ende nichts mehr übrig geblieben.

ZEIT ONLINE: Sie selbst sprechen lediglich von der Gefahr einer "sogenannten" Staatspleite. Wollen Sie damit sagen, die Lage war gar nicht so ernst?

Mehrens: Die wenigsten Menschen begreifen, dass jene Weltuntergangsszenarien, die der Präsident gezeichnet hat, nur ein politischer Bluff waren.

ZEIT ONLINE: Das müssen Sie erklären.

Mehrens: Der Fiskus nimmt jeden Monat im Durchschnitt 400 Milliarden Dollar an Steuern ein. Unser monatlicher Schuldendienst hingegen liegt bei 35 Milliarden Dollar. Finanzminister Jack Lew hätte also problemlos alle amerikanischen Gläubiger bedienen können, ohne sich weiter zu verschulden. Die Republikaner haben dem Präsidenten in ihren ersten Gesetzesentwürfen deshalb vorgeschlagen, die Zinsen aus den laufenden Einnahmen zu zahlen. Dasselbe hat übrigens die Rating-Agentur Moody's in einem ihrer jüngsten Berichte gesagt. Das hat Obama aber abgelehnt, weil das politische Drama ihm zum Vorteil gereichte. So gesehen hat die Gefahr, dass der Staat zahlungsunfähig sein würde, in Wirklichkeit gar nicht bestanden.

ZEIT ONLINE: Welchen gesamtwirtschaftlichen Schaden könnten Konflikte, die in einer solch destruktiven Form ausgetragen werden, anrichten?

Mehrens: Wir haben ja gesehen, dass die Märkte relativ ruhig blieben sind. Natürlich haben sie positiv reagiert, als sich eine Einigung abzeichnete. Der politische Konflikt ist nicht das Problem. Das Problem besteht in der steigenden Verschuldung. Unsere Staatsschulden liegen bereits deutlich über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und zwar mit steigender Tendenz. Wir sind auf dem besten Wege, das nächste Griechenland zu werden. Unter diesem verschwenderischen Präsidenten, der ohne Rücksicht auf die Kosten ein Beschäftigungsprogramm nach dem anderen auflegen will, wird das nur noch schlimmer.

ZEIT ONLINE: Der Vergleich zu Griechenland hinkt doch. Die USA werden immer zinsgünstige Abnehmer für ihre Anleihen finden – anders die europäischen Staaten in der Peripherie.

Mehrens: Das ist doch längst vorbei. Der mit Abstand beste Kunde für US-Staatsanleihen ist seit Jahren die amerikanische Notenbank. Die Monetarisierung der Staatsschulden ist eine extrem gefährliche Sache. Sie birgt Inflationsrisiken. Das aufgeblähte Portfolio der Zentralbank kann uns in eine tiefe Finanzkrise stürzen. Der Dollar würde einen freien Fall antreten, seine Rolle als Weltreservewährung würde ein für alle Mal der Vergangenheit angehören.

ZEIT ONLINE: Ist das nicht auch ein Weltuntergangsszenario?

Mehrens: Wenn es soweit kommt, würde das auch Deutschland und andere Industrienationen hart treffen. So gesehen hätten die Europäer während dieses Debakels eigentlich Senator Ted Cruz und der Tea Party die Daumen halten müssen. Sie fordern nämlich nichts anderes als vernünftigen Schuldenabbau, der unsere Wirtschaft vor dem Untergang bewahren würde.