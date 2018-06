ZEIT ONLINE: Herr von Weizsäcker, ist die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die Richtige, um für die SPD die Koalitionsverhandlungen zur Energiepolitik zu führen?

Ernst-Ulrich von Weizsäcker: Sie ist die politisch schwergewichtigste Ministerpräsidentin in der SPD. Daher ist die Entscheidung absolut naheliegend.

ZEIT ONLINE: Wirklich? Zuletzt hat sie eher dem Erhalt von Industriearbeitsplätzen als der Energiewende das Wort geredet.

von Weizsäcker: Was Kraft zum Thema Schwerindustrie und Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, ist nachvollziehbar. Es ist aber am Ende nicht zwingend. Arbeitsplätze hängen nicht am Raubbau, sondern an der intelligenten Nutzung von Energie – auch in der Stahlindustrie.

Ernst Ulrich von Weizsäcker ist Chemiker, Physiker und Biologe. Er hat die Universität Kassel und das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie geleitet, war SPD-Bundestagsabgeordneter, Umweltwissenschaftler in Kalifornien und ist Mitglied des Club of Rome. Wichtige Anstöße gab er mit seinen Büchern zum Ressourcensparen. Zuletzt erschien Faktor Fünf – die Formel für nachhaltiges Wachstum.

ZEIT ONLINE: Zusammen mit anderen Vordenkern ihrer Partei haben Sie vergangene Woche in einem offenen Brief angemahnt, dass die SPD die Energiewende nicht vergessen dürfe. Viele haben das als Angriff auf Kraft gelesen.

von Weizsäcker: Unser Appell war nicht gegen das Land Nordrhein-Westfalen oder Hannelore Kraft gerichtet. Ich bin sehr für eine gute Industriepolitik. Das Ausland hat gezeigt, was passieren kann, wenn man die Industrie vernachlässigt.

ZEIT ONLINE: Zum Beispiel?

von Weizsäcker: Die Politik der Briten, die Industrie zeitweise zu vernachlässigen, war in dieser Hinsicht vollkommen falsch. Aber das weiß auch die SPD, da bin ich vollkommen unbesorgt. Wir werden immer eine starke Industriepolitik haben – und das ist gut so.

ZEIT ONLINE: Sie tun so, als gebe es keinen Streit um die Kohle innerhalb ihrer Partei. Dabei ist es doch offensichtlich.

von Weizsäcker: Ja, schon. Aber in den pragmatischen Entscheidungen ist die Partei doch ziemlich klar. Dass wir in gewissem Umfang heimische Energiequellen – und seien sie fossil – mitverwenden, war in Deutschland nie strittig. Auch die Grünen machen übrigens Industriepolitik.

ZEIT ONLINE: Dennoch kommen der SPD die überzeugten Fürsprecher für eine Energiewende abhanden. Der Vordenker der Partei, Hermann Scheer, starb vor zwei Jahren. Jetzt haben Skeptiker wie Hannelore Kraft das Wort.

von Weizsäcker: Das sehe ich anders. Schauen Sie: Der energiepolitische Sprecher der SPD …



ZEIT ONLINE: ... der Politiker Rolf Hempelmann ...

von Weizsäcker: ... kam bisher aus Essen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hat er nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Seine Nachfolgerin wird wahrscheinlich Rita Schwarzelühr-Sutter. Sie stammt aus Baden-Württemberg. Das ist nun wirklich kein Kohleland.