Die deutsche Wirtschaft wird ihr Wachstum nach Prognose der Bundesregierung im kommenden Jahr deutlich beschleunigen. Sie erhöhte ihre Schätzung auf 1,7 Prozent, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Zuvor war sie schon von einem Wachstum von 1,6 Prozent ausgegangen. Für das laufende Jahr wird ein kleiner Zuwachs von 0,5 Prozent erwartet.

"Die wirtschaftliche Dynamik wird sich im nächsten Jahr deutlich beschleunigen", sagte Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP), der noch geschäftsführend im Amt ist. Bei den privaten Konsumausgaben rechnet die Regierung nun mit einem Plus von 0,8 Prozent in diesem Jahr und 1,2 Prozent im nächsten Jahr – bisher war sie von 0,6 beziehungsweise 1,0 Prozent ausgegangen.



Auch die Zahl der Beschäftigten soll den Berechnungen zufolge 2013 und 2014 auf ein neues Rekordniveau steigen. Die Arbeitslosigkeit werde zwar dieses Jahr leicht wachsen, im kommenden Jahr aber wieder sinken.

Bei den Exporten erwartet die Regierung allerdings nur geringere Steigerungsraten: 2013 soll es nur noch einen kleinen Zuwachs von 0,3 Prozent geben, nachdem vorher mit 1,6 Prozent gerechnet worden war. Im nächsten Jahr dürften die Ausfuhren dann um 3,8 Prozent zunehmen – auch das liegt unter der Schätzung vom Frühjahr, die fünf Prozent betrug. Die Bruttoanlageinvestitionen sollen 2013 um 0,3 Prozent schrumpfen, im nächsten Jahr aber um 4,3 Prozent steigen.

"Die jetzige Bundesregierung hinterlässt somit ein gut bestelltes Feld", sagte Rösler. "Es bleibt zu hoffen, dass die künftige Bundesregierung daran anknüpft, sodass die deutsche Wirtschaft auch in den nächsten Jahren so erfolgreich bleibt." Die abgewählte schwarz-gelbe Koalition habe die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass Unternehmen und Arbeit entlastet worden seien, etwa bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Zudem sei der Arbeitsmarkt für Zuwanderung weiter geöffnet worden.

Die neue Wachstumsprognose ist Basis für die nächste Steuerschätzung Anfang November und orientiert sich am Herbstgutachten der Institute, das vorige Woche vorgestellt wurde .