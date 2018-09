Ein Feuer im brasilianischen Verladehafen Santos hat einen Kurssprung beim Zuckerpreis ausgelöst. Der US-Kontrakt auf Rohzucker stieg um bis zu 6,1 Prozent und war mit 20,16 US-Cents je Pfund so teuer wie zuletzt im Oktober 2012. Der in London gehandelte sogenannte Future auf raffinierten Zucker markierte mit 529,40 Dollar je Tonne immerhin noch ein Siebenmonatshoch.

Laut Medienberichten waren sechs Großlager des brasilianischen Zuckerkonzerns Copersucar mit einer Kapazität von insgesamt 300.000 Tonnen Zucker betroffen.



Brasilien ist der größte Zuckerhersteller der Welt und Copersucar das größte Branchenunternehmen des Landes. Die Kursreaktion sei daher durchaus gerechtfertigt, sagte Rohstoff-Experte Toby Cohen vom Zucker-Broker Czarnikow. "Santos ist schließlich der weltweit wichtigste Verladehafen für Rohzucker." Richtig problematisch werde es aber dann, wenn das derzeit auf zwei Lagerhäuser beschränkte Feuer auf die Terminals übergreife, betonte Cohen. "Die Verlade-Anlagen sind für den Weltmarkt wichtiger als der Zucker an sich."

Wie viel Zucker durch die Flammen wirklich zerstört wurde, blieb zunächst jedoch unklar. "300.000 Tonnen ist die Maximalkapazität der Lagerhallen, aber das ist nicht die betroffene Kapazität", sagte ein Sprecher von Copersucar. "Es ist wahrscheinlich weniger."



Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache am Freitagmorgen (Ortszeit) aus und war erst nach Stunden unter Kontrolle. Vor Ausbruch des Feuers soll es eine Explosion gegeben haben. Über dem Gelände stiegen am Vormittag riesige Rauchwolken in den Himmel. Die Feuerwehr war mit 25 Fahrzeugen und rund 60 Mann im Einsatz. Vier Menschen wurden verletzt.